Roig Negueroles radiografía al nuevo Villarreal: plantilla, economía, Iñigo, Maciá...: "Habrá pocos cambios"

El consejero delegado del Villarreal CF es un dirigente que siempre mantiene un perfil bajo, alejado del gran foco mediático. Su filosofía es la de trabajar en silencio y de forma efectiva, muy alejado de esa clase de directivos a los que les gusta llamar la atención.

Tras unas semanas de reflexión tras el final del ejercicio liguero, y con el Mundial 2026 ya en plena ebullición, Fernando Roig Negueroles visitó el pasado lunes a Ràdio Vila-real para analizar el momento tanto económico como deportivo de un Submarino del que considera tener una plantilla equilibrada, dejando claro que, salvo giros inesperados, «este año habrá pocos cambios».

Fernando Roig Negueroles (i), consejero delegado, junto al director de fútbol, Tena, el presidente, Fernando Roig, y el técnico, Marcelino (d). / Carmen Ripollés / Diario As

El máximo responsable de la parcela deportiva del club de la Plana Baixa argumentó precisamente eso, el hecho de que no habrá excesivos movimientos de mercado. «Creemos que tenemos un equipo muy compensado y muy completo. Y a partir de ahí, pues tampoco tiene que haber novedades todos los años y menos en tanta cuantía como ha habido en los últimos años. Algún año puede no haber cambios y a lo mejor, de aquí dos o tres años se producen muchísimos cambios», indicó.

«Ahora mismo tenemos un equipo compensado, muy completo y con muchos jugadores. Y este año vamos poco a poco, no tenemos ninguna prisa, porque si tuviésemos que empezar mañana consideramos que tenemos un bloque bastante competitivo», dijo.

Roig Negueroles, en La Cerámica. / Toni Losas

Rebajar la inversión

Es más, quiso explicar la política que van a aplicar este verano para ajustar y rebajar el ritmo de inversión para ser sostenibles. «Es un cuestión importante. En un momento dado hicimos una apuesta por arriesgar y por estar en un nivel que no nos corresponde a nivel económico, y lo hicimos porque pensábamos que había un hueco para repetir competición europea del máximo nivel y se ha conseguido. Pero no podemos estar en ese ritmo de gasto y de esfuerzo cada año», comentó, destacando que «nosotros debemos cuadrar cuentas de la temporada 26-27, ya que incluso jugando la Champions League posiblemente tengamos que hacer una venta».

Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal. / Toni Losas

La economía

En cuanto a la situación económica actual, Roig Negueroles destacó que «es buena». «No estamos en una situación crítica, porque al entrar en Champions eso lo suaviza, pero ahora mismo aún entrando en Champions somos un poco deficitarios. Y eso no puede ser, porque eso lo vas alargando durante años y al final te conviertes en equipos que no quiero nombrar, pero que ahora mismo están súper endeudados y con un equipo envejecido y sin capacidad económica de reacción», analizó con frialdad. «Hay momentos y ciclos en los que puedes arriesgar más, pero también tienes que volver a tu realidad. Y nuestra realidad es menor a lo que hemos invertido en los últimos dos años», dejó claro.

Pese a ello, mandó un mensaje tranquilizador: «No es que estemos mal, está totalmente controlado, pero no podemos ir a más, sino que tenemos que ir un poquito a menos. Pero eso no quiere decir que tengamos que perder capacidad competitiva. Está claro que con más dinero es más fácil ser competitivo, pero con algo menos también podemos serlo», indicó.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig (d), el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles (c), y el director de futbol, Miguel Ángel Tena (i), expectantes. / Manolo Nebot

Plantilla de nivel

Negueroles avaló el bloque confeccionado y que dirigirá Iñigo Pérez. «Nosotros arriesgamos, nos gusta arriesgarnos, nos gusta ser competitivos, nos gusta estar con los mejores y por eso estamos normalmente con un presupuesto más alto de lo normal. Un gasto más alto que nuestros ingresos ordinarios, porque entendemos que somos ambiciosos y queremos estar en Europea», expuso, destacando que «no es que queramos vender jugadores, pero hay jugadores que a veces son imposibles de retener y debemos acudir al mercado. Podemos tener un exceso, pero no un exceso que prácticamente sea el doble de lo que son tus ingresos ordinarios».

Pape Gueye, un ídolo en la afición del Villarreal. / Toni Losas

Posibles ventas, Pape Gueye...

No ocultó que puede que haya que realizar una venta. «Siempre queremos tener un planteamiento de disfrutar a los jugadores muchos años. Pero luego, si son muy buenos y no podemos retenerlos porque viene un club que paga un montón de dinero y a nosotros nos compensa bien, pues salen. Vendemos y generamos plusvalías. Pero nosotros no queremos basarnos en tener que vender obligatoriamente todos los años tres futbolistas, queremos estar tranquilos. Y oye, si algún jugador se vende bien porque el jugador se quiere ir, porque viene un gran club, pues que se vaya pero siempre que se beneficie el club», remarcó.

Sobre si Pape Gueye tiene opciones de irse: «Es uno de los jugadores con más mercado, pero estamos tranquilos. Por ahora no hay ofertas y sí mucha rumorología».

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al consejero delegado amarillo, Fernando Roig Negueroles. / Manolo Nebot

Iñigo Pérez y Carlos Maciá

Por último, dio su punto de vista tanto de Iñigo Pérez, su apuesta para sustituir a Marcelino, como del emergente mediocentro canterano Carlos Maciá. «Con un jugador puedes equivocarte, pero eligiendo a un entrenador no tienes margen de error. Es la decisión más difícil. Iñigo inteligente, es tiene talento y sobre todo muy trabajador. Seguro que se aprovecha de lo bueno anterior y que simplemente buscará la mejora poco a poco», explicó sobre el técnico.

Y sobre Maciá, fue tajante. «Es un jugador que seguramente si estuviese jugando en River Plate, ahora mismo valdría 30 millones de euros. Maciá va a ser jugador de la Selección Española», finalizó.