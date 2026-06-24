La historia de Jordi Ortega, el futbolista del Grao de Castellón que pasó de promesa del Villarreal a ascender a Segunda con el Sabadell: "Ha sido un año de aprendizaje"

2010. Un niño del Grao de Castellón llamado Jordi Ortega, nacido el 23 de febrero de 2003, supera las pruebas del Villarreal y, con tan solo siete años, arranca su aventura en el fútbol amarillo como prebenjamín de segundo año. Antes había pasado por la escoleta del CD Castellón y por el San Pedro. Zurdo, talentoso y con ese perfil de futbolista que gusta en Miralcamp, fue creciendo en el Submarino mientras, de forma paralela, también entrenaba junto a su padre para seguir mejorando.

Con el paso de los años, Jordi empezó a ser considerado una de las promesas de la cantera amarilla junto a Rodri Alonso. Una cantera, la del Villarreal, considerada una de las mejores de España y de la que han salido futbolistas de talla mundial como Rodri, Yeremy Pino o Álex Baena, tres jugadores que en estos momentos disputan el Mundial. Su enorme proyección también llamó la atención de las categorías inferiores de la selección española: fue siete veces internacional con España sub-16 y logró el subcampeonato de España sub-12 con el combinado de la Federación Valenciana de Fútbol.

Jordi Ortega celebra le ascenso. / MEDITERRÁNEO

Una lesión cambia su carrera

Tras su paso por juveniles, la temporada 2023/24 parecía llamada a ser la de su oportunidad en el Villarreal B de Miguel Álvarez, en LaLiga Hypermotion. Sin embargo, una grave lesión en el ligamento cruzado de la rodilla se cruzó en su camino en un momento clave. Con 20 años y en una edad decisiva para cualquier futbolista, Jordi estuvo prácticamente un año y medio sin competir.

Su último partido había sido el 23 de abril de 2023 con el Villarreal C frente al Jove Español. Después, apenas volvió a aparecer en una convocatoria del filial, en marzo, para un compromiso de LaLiga Hypermotion ante el Leganés. En la 2024/25 parecía que podía recuperar protagonismo en el filial, pero no tuvo los minutos esperados y en enero el club decidió bajarlo al C para que pudiera volver a jugar con continuidad.

Al término del curso, pese a que le quedaba un año de contrato, ambas partes entendieron que lo mejor era separar sus caminos. «Después de 16 años en el Villarreal, acordamos el club y yo que lo mejor para los dos era salir. Estoy súper agradecido. He estado muchos años allí y todo lo que soy es gracias al Villarreal», explica desde el recuerdo y el cariño a toda la familia del Submarino.

Jordi en sus inicios en el Villarreal. / MEDITERRÁNEO

Al Sabadell, ascenso

Entonces apareció el Sabadell, un club de Primera Federación y uno de los proyectos más potentes de la categoría. Jordi no dudó en aceptar el reto, aunque la temporada no ha sido sencilla a nivel personal, donde solo ha jugado tres partidos. «La verdad es que no he tenido muchos minutos. En la última parte de la temporada el míster no me puso, pero ha sido un año de mucho aprendizaje. Me ha hecho mejor como persona y como jugador». Sin embargo, el hecho de poder estar disponible sin lesiones ha sido su mayor logro: «La lesión me ha enseñado a valorar cada día el poder entrenar, estar sano y estar disponible. Este año he tenido cero lesiones y me he vuelto a sentir futbolista».

Otra de las lecciones fue el dar el salto a un primer equipo, con una ciudad volcada y con el final feliz de conseguir ascender a LaLiga Hypermotion en una final trepidante: «Al Sabadell le he cogido un cariño increíble.Tiene una grandísima afición y el club va a crecer porque está bien gestionado y tiene mucha masa social».

Los jugadores del Sabadelle celebran el ascenso ante el Zamora. / SABADELL

El cántico de Diego Fuoli

Por otra parte, Jordi evitó alimentar la polémica por el cántico de su compañero Diego Foulí durante la celebración, cuando inició una canción con insultos a Pedro Sánchez. «Nos sorprendió a todos. Fue una cosa que no se esperaba nadie», comentó a Mediterráneo.

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Jordi, con el Sabadell esta temporada. / MEDITERRÁNEO

La próxima temporada

De cara a la 26/27, todo apunta a que Jordi Ortega no continuará en el conjunto arlequinado. El centrocampista grauero se termina contrato y abrirá una nueva etapa lejos del Sabadell, con el objetivo de encontrar un proyecto ambicioso. Después de media vida en el Villarreal, una grave lesión que frenó su progresión y un año de aprendizaje en Sabadell afronta una nueva etapa con la ambición intacta. El futbolista del Grao busca un nuevo escenario donde su zurda vuelva a brillar.