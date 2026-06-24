Villarreal CF | Buchanan y Oluwaseyi caen ante Suiza y pasan como segundas... y nuevo lío con Thomas Partey

Canadá no pudo cerrar el liderato del Grupo B tras perder 2-1 ante Suiza, en un partido que se le complicó al inicio de la segunda parte con los goles de Rubén Vargas y Johan Manzambi. Aun así, la reacción final mantuvo viva la imagen competitiva del equipo, que recortó distancias con el tanto de Promise David y apretó hasta el final. Con este resultado, Canadá avanza a dieciseisavos como segunda de grupo, por detrás de Suiza.

En clave Villarreal, Tajon Buchanan fue titular por la derecha y volvió a tener peso en el plan inicial de Jesse Marsch. El canadiense trabajó en banda en un partido exigente, con poco espacio para correr, y fue sustituido en el minuto 74 por Promise David, que marcó prácticamente nada más entrar.

También tuvo minutos Tani Oluwaseyi, que entró en el 58’ dentro de una triple sustitución para dar más energía y presencia ofensiva a Canadá cuando el marcador ya era adverso. Su entrada formó parte de la reacción canadiense, que mejoró en el tramo final aunque no alcanzó el empate.

El posible rival de Canadá será el segundo del Grupo A. A falta de cerrarse ese grupo, el cruce apunta principalmente a Corea del Sur, aunque también podrían aparecer Chequia o Sudáfrica según los resultados finales.

Thomas Partey en su comparecencia ante el Tribunal de la Corona de Southwark por dos nuevas acusaciones de violación. / NEIL HALL

Thomas, abucheado

Thomas Partey es uno de los protagonistas negativos del Mundial. No por su nivel de juego, que ni fu ni fa, sino por el juicio que tiene pendiente por presunta agresión sexual cuando era jugador del Arsenal. Tanto es así que Canadá prohibió su entrada al país para la disputa del primer partido de Ghana.

El segundo duelo, ya en Boston contra Inglaterra, sí que pudo contar con la presencia del exjugador del Villarreal CF. El público inglés la tomó con él, abucheándole en numerosas ocasiones, destacando sobre todo cuando su nombre sonó por megafonía. Pero no fue lo único que le puso bajo el foco

En el pasamanos inicial, donde los jugadores de ambos equipos y el cuarteto arbitral se saludan cortesmente antes del choque, se mascó cierto momento de tensión. Todos los futbolistas se daban la mano hasta que llegó el turno del inglés Djed Spense. El del Tottenham Hotspur decidió meterse la mano en el bolsillo tras saludar a algunos ghaneses y volvió a sacarla una vez pasó Partey. El resto de jugadores de Inglaterra sí respetaron el saludo al rival.

La respuesta de Thomas a lo ocurrido

“No sé realmente el motivo, y honestamente, eso es algo que solo él puede responder. No quiero darle demasiada atención porque el fútbol se trata de respeto y de concentrarse en el juego. Si hay algo detrás de eso, espero que él mismo reflexione al respecto y entienda por qué tomó esa decisión. En cuanto a mí, estoy completamente bien. No tengo problemas con nadie y le deseo lo mejor" dijo Thomas Partey según recogieron algunos medios.