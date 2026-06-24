Villarreal CF | La Yellow Cup Summer cita al mejor fútbol base del mundo desde este jueves: Así es el espectacular torneo

Tres, dos, uno... y a jugar. Este jueves da comienzo la Yellow Cup Summer 2026, el emblemático torneo que volverá a convertir a Vila-real en el epicentro del l fútbol base internacional hasta el domingo. La competición afronta una edición histórica, consolidando su crecimiento año tras año y batiendo nuevamente todos sus registros.

Esta edición el torneo reunirá a 204 equipos pertenecientes a 78 clubes de todo el mundo con la participación de 3.000 jugadores y jugadoras ante la expectación de más de 20.000 aficionados, que animarán en las gradas de las distintas sedes de este torneo.

La gran fiesta inaugural se celebra esta tarde en el Estadio de la Cerámica. El feudo groguet abrirá sus puertas para recibir a todos los equipos participantes en un desfile cargado de ilusión y emoción.

Participantes y sedes

Equipos procedentes de países como Estados Unidos, Macedonia del Norte, Colombia, Rumanía y Argelia aterrizarán en Vila-real para vivir una experiencia inolvidable y sumar diversidad y calidad internacional al evento.

A nivel nacional, clubes de la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia, Extremadura, Aragón y la Comunitat Valenciana se dejarán la piel para salir campeones.

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Respecto a las sedes, la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica, el CEM Pau Francisco Torres, Fundación Flors, elTorre San Vicente, el campo Intursport, Les Boqueres, el campo de Les Alqueries, y la Ciudad Deportiva FACSA serán los escenarios testigos de la emoción y el espectáculo futbolístico. El torneo estrena APP, donde podrás seguir en directo de cada partido, mientras que las finales del domingo serán retransmitidas en este enlace: https://www.youtube.com/@campusvtorneos. Todo listo para la Yellow Cup Summer.