El valor de mercado del Villarreal: Un Submarino que vale más de 320 millones

La gran temporada del Villarreal CF no solo se mide en puntos, victorias o clasificación europea. El tercer puesto en Primera División (la segunda mejor clasificación liguera de la historia) y el billete para disputar la Liga de Campeones 2026/27 también han tenido un efecto directo en el mercado: la plantilla amarilla se ha revalorizado y vuelve a estar entre los grupos más atractivos de LaLiga.

Utilizando como base la valoración de la web especializada en mercado futbolístico Transfermarkt, el valor global de la plantilla del Villarreal asciende actualmente a 322,5 millones de euros, sacando del listado a aquellos que terminan contrato o se marchan tras una cesión, unido a los que regresan de un préstamo.

La cifra confirma el crecimiento de un equipo que ha mezclado rendimiento inmediato, juventud, internacionalidades y también margen de mejora. El Submarino ha vuelto a ganar dentro del campo y también fuera de él, donde cada buen curso multiplica el precio de sus principales activos.

El dato tiene una lectura especialmente importante para un club como el Villarreal. Su modelo se ha basado históricamente en competir, detectar talento, hacerlo crecer y sostener una estructura económica equilibrada. Por eso, que la plantilla aumente su cotización no es solo una consecuencia de la buena temporada, sino también una señal de salud deportiva.

Moleiro, gran activo de futuro

Uno de los nombres que mejor explica el crecimiento del Villarreal es Alberto Moleiro. El atacante canario se ha convertido en uno de los futbolistas más valiosos de la plantilla y en una de las grandes banderas del nuevo proyecto amarillo. Su talento, capacidad para recibir entre líneas y desequilibrio en los últimos metros le sitúan como un jugador con presente y con mucho mercado. Cuando llegó en julio del 2025 su valor era de 30 millones... y ahora es de 50.

Moleiro, Pepe y Gerard celebran un gol. / MANOLO NEBOT

La próxima Champions League puede ser clave para su evolución. El escaparate europeo acostumbra a disparar el valor de los futbolistas jóvenes y ofensivos, especialmente cuando ya han demostrado personalidad en LaLiga. Moleiro llega a ese escenario en un momento ideal: consolidado, con confianza y llamado a tener un papel importante con Iñigo Pérez.

Gueye y Mikautadze, el podio

Otro de los grandes nombres propios es Pape Gueye. El centrocampista senegalés tiene un perfil muy valorado en el fútbol actual: físico, recorrido, presencia internacional y capacidad para imponerse en el centro del campo. Su cotización, ahora de 40 kilos, refleja tanto su rendimiento como su potencial atractivo para otros campeonatos.

En ataque, Georges Mikautadze representa una de las piezas más importantes del patrimonio amarillo. El mercado paga el gol por encima de casi todo, y el delantero georgiano ya vale 30 millones y tiene condiciones para seguir creciendo. Si confirma su rendimiento en la Liga de Campeones, su valor puede aumentar todavía más. Para el Villarreal, su explosión definitiva como goleador europeo sería determinante.

Mikautadze ante el Sevilla. / GABRIEL UTIEL

La defensa también aporta varios nombres relevantes en la valoración de la plantilla. Renato Veiga encaja en el perfil de futbolista moderno que más se cotiza: joven, fuerte, polivalente e internacional. Su capacidad para actuar en diferentes posiciones y competir en escenarios de exigencia le convierte en un activo muy interesante.

Junto a él aparecen otros futbolistas con margen de desarrollo como Santiago Mouriño (20M), los emergentes Logan Costa y Pau Navarro, ambos con 15M, Willy Kambwala que debe aumentar su valor una vez coja rodaje y el emergente Alex Freeman, que ahora solo vale 3,5 millones pero, con el gran Mundial que está haciendo con Estados Unidos, provocará un gran aumento de valor.

El lateral derecho afronta su primer año completo en Vila-real con la posibilidad de consolidarse en una posición exigente y aumentar su valor si consigue trasladar su crecimiento al Villarreal.

Matices como Gerard o Ayoze

La revalorización general no significa que todos los futbolistas suban por igual. En cualquier plantilla hay ganadores y perdedores de mercado. Los jóvenes con protagonismo, los atacantes decisivos y los internacionales suelen salir reforzados. En cambio, los jugadores veteranos, los que han tenido menos minutos o los que arrastran problemas físicos acostumbran a ver reducida su cotización, como le ha sucedido a Ayoze Pérez esta campaña y le pasó a Gerard Moreno la anterior. De hecho, el capitán groguet es el de menos valor, con solo 2,5 millones, evidentemente por su edad, ya que se le considera el jugador con mayor talento.

Ahí conviene introducir un matiz importante: el valor de mercado no siempre coincide con el valor deportivo. Un futbolista puede bajar en la estimación económica y seguir siendo esencial para el vestuario, para la experiencia competitiva o para el equilibrio del equipo, como es el caso de Gerard.

Los regresados elevan el nivel

A todo ello hay que sumarle aquellos futbolistas que regresan tras cesión y que han incrementado su valor de mercado. El caso más llamativo es el de Carlos Romero, que ha pasado de ser un canterano a un futbolista contrastado que, tras regresar del Espanyol vale ahora nada menos que 25 millones, el 4º de mayor valor empatado con Renato Veiga. También Ilias Akhomach (12M) y Thiago Fernández (4,5M) tiene un caché de mercado elevado y con margen de mejora.

Ilias Akhomach (i), en la acción ante Vinícius (d) y cedido por el Villarreal. / Agencias

Patrimonio de Champions

El Submarino llega a este verano 2026 con una plantilla más valiosa, más visible y más expuesta. La clasificación para la Champions multiplica el atractivo de sus futbolistas, pero también aumenta el riesgo de que otros clubes llamen a la puerta. Esa será una de las claves del mercado: proteger a los activos principales sin dejar de escuchar oportunidades que puedan ayudar a seguir construyendo.

La conclusión es clara: el Villarreal no solo ha ganado prestigio deportivo esta temporada, también ha ganado valor patrimonial. La plantilla cotiza al alza y el reto ahora será convertir esa revalorización en una ventaja competitiva. En Vila-real saben que el éxito no consiste solo en vender caro, sino en crecer sin perder ambición.