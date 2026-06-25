Villarreal CF | ¿Quién dijo Messi, Mbappé, Haland, Kane o Cristiano?... ¡Nicolas Pepe se suma a la fiesta del Mundial con un doblete ante Curaçao!

Nicolas Pépé sigue dando brillo al Mundial del Villarreal. En una cita con mucho acento groguet, el extremo de Costa de Marfil se convirtió este jueves en el segundo jugador amarillo en marcar en el torneo, después del tanto anotado por Alex Freeman con Estados Unidos. Pero su actuación fue todavía más lejos: firmó un doblete que le sitúa en un lugar muy especial dentro de la historia mundialista del club.

El primer gol llegó muy pronto, en el minuto siete. Pépé apareció dentro del área como si fuera un delantero centro, atacó el espacio con inteligencia y aprovechó un pase atrás de Diomandé para rematar a placer y adelantar a Costa de Marfil. Una acción de oportunista, de futbolista con colmillo, que confirmó el protagonismo que está teniendo en el plan ofensivo de su selección durante este Mundial.

A pesar de no haber estado en la última Copa de África, Pépé ha recuperado peso con Costa de Marfil en la cita mundialista. El atacante amarillo está actuando en muchos momentos como segundo delantero, apareciendo entre líneas, atacando espacios y dando continuidad al gran tramo final de temporada que ya firmó con el Villarreal. Ante Ecuador, en la primera jornada, ya dejó una actuación de mucho nivel, y este jueves volvió a demostrar que llega al torneo en plena confianza.

Pepe, en el momento del segundo gol. / AGENCIAS

El segundo, marca de la casa

La noche, además, tuvo un segundo golpE. En la segunda parte, Pepe completó su doblete con un gol marca de la casa con un desmarque al espacio, ventaja en carrera y disparo cruzado para volver a castigar. Una acción muy reconocible en su repertorio y que explica por qué Marcelino lo convirtió en una pieza importante en el tramo decisivo del curso.

El doblete también tiene lectura histórica para el Villarreal. El último futbolista del Submarino que había marcado dos goles en un mismo partido de un Mundial fue Denis Cheryshev, con Rusia, en el estreno de la Copa del Mundo de 2018 ante Arabia Saudí. Ocho años después, Pépé recoge ese testigo y agranda la huella grogueta en el gran escaparate del fútbol mundial.

El premio para Costa de Marfil fue completo. El combinado africano acabó segundo del grupo E con seis puntos, solo por detrás de Alemania, y disputará los dieciseisavos de final ante el segundo clasificado del grupo I, que saldrá entre Francia y Noruega. Un cruce de enorme exigencia para una selección que avanza con confianza y con un Pépé lanzado.

De cuestionado en otros momentos de su carrera a protagonista mundialista con Costa de Marfil y futbolista decisivo para el Villarreal. Pépé ha encontrado continuidad, peso y gol en el momento justo. Y el Submarino, mientras tanto, presume de otro nombre propio en un Mundial cada vez más amarillo.