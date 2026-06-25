Las tres jóvenes perlas de la cantera del Villarreal que buscan conquistar la Eurocopa con España sub-19
Hugo López, Joselillo Gaitán y Pau Polo arrancan el torneo el próximo domingo
La cantera del Villarreal CF sonríe. El Submarino cuenta con una hornada de futbolistas llamados a dar muchas alegrías al primer equipo en un futuro no muy lejano y tres de ellos tendrán ahora un escaparate de máximo nivel. Hugo López (Murcia, 04/03/2007), José Gaitán (25/02/2007) y Pau Polo (02/04/2007) recibieron la llamada de Paco Gallardo para disputar con la selección española la Eurocopa Sub-19, que se celebrará en Gales entre el 28 de junio y el 11 de julio.
La presencia de tres jugadores amarillos en la lista confirma el gran momento de la base grogueta y el trabajo que se viene realizando en Miralcamp. España afronta una cita exigente, con el reto de competir por el título continental y con varios de los mejores talentos europeos de la categoría reunidos en un torneo siempre especial para medir el nivel real de las grandes promesas.
En la fase de grupos, la selección española se medirá a la anfitriona Gales, Dinamarca y Alemania. El debut será el domingo 28 de junio ante Gales, a las 19.00 horas, en el Racecourse Ground de Wrexham. El segundo compromiso llegará el miércoles 1 de julio frente a Dinamarca, también a las 19.00, en Central Park, en Denbigh. España cerrará la primera fase el sábado 4 de julio contra Alemania, a las 15.00, o en Central Park.
Una generación que promete muchísimo
Y no son los únicos nombres propios que invitan al optimismo en el Villarreal. El club también cuenta con valores muy importantes como el mediocentro Carlos Maciá, de tan solo 17 años y ya debutante con el primer equipo, además de otro centrocampista como Alassane Diatta, el central Yves Valou, el lateral Dani Budesca o el extremo Nizan El Jmili. Una generación con talento y, sobre todo, mucho margen de crecimiento.
La Euro sub-19 será ahora el siguiente escaparate para tres canteranos que quieren seguir dando pasos hacia arriba.
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