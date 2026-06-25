La Villarreal Yellow Cup Summer 2026 echa a rodar en una espectacular fiesta de inauguración

El Estadio de la Cerámica ha acogido esta tarde a los 204 equipos participantes en la presente edición de la Villarreal Yellow Cup Summer, siendo así el feudo groguet ha sido el punto de reunión de todos los equipos que desde mañana competirán por el título en las diferentes categorías. En total, 8000 personas han acudido al estadio amarillo para disfrutar de una tarde inolvidable.

La ceremonia ha comenzado con el tradicional desfile de todos los clubes participantes sobre el terreno de juego. Uno a uno, los equipos han recorrido el césped del Estadio de la Cerámica representando con orgullo a sus ciudades y países de origen. Además, durante el evento, los asistentes han disfrutado de diferentes espectáculos de animación, vídeos de presentación, intervenciones institucionales y diversas sorpresas que han hecho vibrar a los presentes.

Marcos Senna, durante el acto. / VILLARREAL CF

El acto ha servido para dar el pistoletazo de salida a una edición histórica de la Villarreal Yellow Cup Summer, que bate todos sus registros con la participación de 204 equipos pertenecientes a 78 clubes de todo el mundo. Más de 3.000 jugadores y jugadoras competirán durante los próximos días en uno de los torneos estivales de fútbol base más importantes del panorama nacional.

La dimensión global del campeonato vuelve a quedar patente con la presencia de equipos procedentes de países como Estados Unidos, Macedonia del Norte, Colombia, Rumanía y Argelia. Del mismo modo, clubes llegados desde diferentes puntos de España, entre ellos la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia, Extremadura, Aragón y la Comunitat Valenciana, lucharán por conquistar el título en sus respectivas categorías.

Asimismo, la competición se celebrará en nueve sedes deportivas distribuidas por la provincia de Castellón: la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica, el CEM Pau Francisco Torres, el campo de fútbol Fundación Flors, el campo de fútbol Torre San Vicente, el campo Intursport, el campo de fútbol Les Boqueres, el campo de fútbol Les Alqueries y la Ciudad Deportiva FACSA.

Puedes consultar toda la información del torneo, resultados y horarios a través de la APP oficial de la Villarreal Yellow Cup Summer.