Abonado del Villarreal: si te afectan las obras del Estadio de la Cerámica, aquí tienes la guía de lo que debes saber

El Villarreal CF ya ha puesto fecha a su campaña de abonos 2026/2027, un curso marcado por el regreso del equipo a la UEFA Champions League y por la remodelación del Estadio de la Cerámica. Bajo el lema Seguim amb tu, el club abrirá la renovación online el lunes 29 de junio del 2026, en una campaña dividida en cinco fases y condicionada por los cambios de ubicación derivados de las obras.

La entidad amarilla volverá a ofrecer dos modalidades: el Abono LaLiga, que incluye los partidos de campeonato, la Cantera Grogueta y el Villarreal Femenino; y el Abono Champions, que añade la fase liga de la Liga de Campeones y la Copa del Rey en casa. Los precios van de los 150 euros del Abono Oro más económico a los 1.200 euros del Champions general en tribuna central par.

El club mantiene descuentos para jóvenes, jubilados y abonados con alta asistencia.

Las fases de la campaña de abonos del Villarreal en la 2026/2027. / VILLARREAL CF

Mucha atención

El Villarreal está llevando a cabo las obras en el Estadio de la Cerámica con el objetivo de seguir mejorando sus instalaciones. Esta actuación permitirá avanzar en aspectos clave como la mejora de los accesos y la optimización de los servicios con el fin de mejorar la circulación y la seguridad de los aficionados.

Cosas a tener en cuenta en la campaña de abonos del Villarreal cara a la 2026/2027. / VILLARREAL CF

Con la nueva distribución del coliseo groguet hay tres colectivos de afectados:

Los abonados reubicados

Son los abonados cuyos asientos han desaparecido por las obras del Estadio de la Cerámica. Al no poder renovar su localidad actual, tendrán prioridad para elegir una nueva entre el 20 y el 23 de julio. Deberán solicitar cita previa por internet y serán atendidos según la antigüedad del abono. También podrán asociar varios pases de una misma zona, ya sean de familiares o amigos, para escoger juntos la nueva ubicación.

Los abonados reasignados

Este grupo incluye a los abonados cuya zona ha cambiado de denominación y categoría, con una subida de precio superior a la media. Para no perder su asiento, deberán renovar primero en la fase inicial y, después, podrán solicitar un cambio de zona entre el 24 y el 27 de julio. A diferencia de los reubicados, no tendrán que pedir cita previa por internet.

Tribuna impar central y lateral

La zona de tribuna impar central y lateral desaparece para integrarse en el nuevo espacio premium Club La Cerámica. Sus abonados podrán aceptar las nuevas condiciones y permanecer allí, o no renovar en la primera fase y acudir del 24 al 27 de julio a las taquillas para escoger otro asiento. Tendrán prioridad exclusiva para elegir localidad en tribuna par y, si no hay disponibilidad o prefieren otra zona, podrán escoger en cualquier otro sector del estadio.

Tipos de abonos, precios y más detalles de la campaña de abonos del Villarreal / VILLARREAL CF

Otras consideraciones

Aquí van algunas cosas a tener en cuenta, a modo de resumen.

Al igual que la temporada pasada, habrá dos modalidades de abono: LaLiga y Champions.

Serán Oro aquellos que hayan faltado a un máximo de cuatro partidos en LaLiga de la 2025/2026 (un 80% de los abonados, que son unos 19.500 ).

). En la temporada 2026/2027 se reducirá un partido de los cuatro y se quedará en tres . Es decir, en la 2026/2027 los que se ausenten hasta un máximo de tres partidos de LaLiga serán Oro en la 2027/2028.

. Es decir, en la 2026/2027 los que se ausenten hasta un máximo de tres partidos de LaLiga serán Oro en la 2027/2028. El club enviará un correo a todos los abonados para comunicar el inicio de la campaña con toda la información y recordarles las claves de acceso para el Portal del Abonado.

La renovación online comienza el lunes a las 10.00 horas , pero ya se puede entrar al portal para ver el nuevo precio del abono 2026/2027.

, pero ya se puede entrar al portal para ver el nuevo precio del abono 2026/2027. Además de esto, también se enviará un segundo un correo personalizado a cada uno de los abonados afectados para informarles de su situación y de los pasos a seguir para poder renovar el abono.

Grada animación: se mantendrá en su posición habitual de esquina fondo norte con preferencia con las actuales condiciones de acceso y seguridad marcados por LaLiga. Los interesados en apuntarse puedes acercarse en cualquier momento a las tiendas oficiales para realizar la preinscripción correspondiente.

se de acceso y seguridad marcados por LaLiga. Los interesados en apuntarse puedes acercarse en cualquier momento a las tiendas oficiales para realizar la preinscripción correspondiente. Habrá dos vías de atención al abonado: por correo electrónico durante toda la campaña abonados2627@villarrealcf.es; y por teléfono 964 500 170 toda la semana que viene.

A partir del lunes 6 de julio empieza, una vez empiece la renovación presencial, ya se podrá atender consultas en los puntos de venta.