La campaña de abonos del Villarreal, a fondo: conoce todas las claves al detalle

El Villarreal CF sigue preparando la próxima temporada. Así, ha lanzado este viernes la campaña de abonos 2026/2027, que arrancará oficialmente el próximo lunes 29 de junio del 2026 con la primera fase, correspondiente a la renovación online.

Bajo el lema Seguim amb tu, el club amarillo pone el foco en la continuidad de un proyecto ilusionante, ambicioso y en crecimiento, tanto en el plano deportivo como institucional. El Submarino afronta un curso especialmente atractivo, en el que disputará LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y, por segunda temporada consecutiva, la UEFA Champions League.

Dos modalidades de abono

El Villarreal CF vuelve a ofrecer esta temporada dos opciones para sus abonados:

Abono LALIGA

Incluye:

Todos los partidos de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Cerámica .

en el . Los encuentros de la Cantera Grogueta .

. Los partidos del Villarreal Femenino en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El mantenimiento de la condición y antigüedad como abonado del Villarreal CF.

Abono Champions

Incluye:

Todos los partidos de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Cerámica .

en el . La Fase Liga de la Champions League .

. Todos los partidos de la Copa del Rey en el Estadio de la Cerámica.

Los encuentros de la Cantera Grogueta .

. Los partidos del Villarreal Femenino en la Ciudad Deportiva.

en la Ciudad Deportiva. El mantenimiento de la condición y antigüedad como abonado del Villarreal CF.

Premio por asistencia

El club mantiene el premio a la fidelidad de sus abonados. Los aficionados que hayan faltado a un máximo de cuatro partidos durante la temporada 2025/2026 serán considerados Very Yellow People Oro en la campaña 2026/27 y pagarán el abono con el descuento correspondiente.

Además, los abonados que falten a un máximo de tres partidos de LaLiga EA Sports en la temporada 2026/2027 obtendrán un descuento en la tarifa VYP Oro para la campaña 2027/2028.

Descuentos en el carnet

El Villarreal CF mantiene también varias bonificaciones en sus abonos:

50% de descuento para menores de 26 años , nacidos a partir del 1 de enero del 2001 , en todas las zonas del estadio excepto la Zona VIP .

, nacidos a partir del , en todas las zonas del estadio excepto la . 30 euros de descuento para jubilados y pensionistas.

Asiento Libre

Los abonados que no puedan asistir a algún partido durante la temporada podrán ceder su localidad al club a través del servicio de Asiento Libre.

Si la entrada se vende, el abonado obtendrá un descuento en la renovación del abono de la temporada 2027/2028.

Los abonados que cedieron su carnet durante la campaña 2025/2026 recibirán en septiembre las instrucciones para cobrar el descuento correspondiente.

Ventajas por renovar online

Los aficionados que renueven su abono de forma online dispondrán de ventajas especiales:

15% de descuento en las Tiendas Oficiales del Villarreal CF .

. Código válido hasta el 31 de julio .

. Uso disponible tanto en la Tienda Online como en las Tiendas Oficiales del club.

como en las del club. Promoción 2x1 en entradas para Inmersión Villarreal, canjeable hasta el 31 de julio en taquilla y online.

Abono digital y físico

Todos los abonados podrán disponer de su carnet en formato físico y/o digital, según sus preferencias.

Grada de Animación

La Grada de Animación se mantendrá en su ubicación habitual, en la Esquina Fondo Norte con Preferencia, con las actuales condiciones de acceso y seguridad establecidas por LaLiga.

Los aficionados interesados en formar parte de esta grada pueden acercarse a las tiendas oficiales del club para realizar la preinscripción correspondiente.

Financiación

El Villarreal CF y CaixaBank ofrecen facilidades para que los abonados puedan pagar el carnet de forma cómoda. Las opciones de financiación se podrán consultar en el punto de renovación.

Abonados afectados por la reforma del Estadio de la Cerámica

La campaña 2026/2027 estará condicionada por las obras de mejora que el club ha iniciado en el Estadio de la Cerámica, con el objetivo de optimizar los accesos, los servicios y la experiencia de los abonados en los partidos del Villarreal CF.

Esta actuación afectará a tres colectivos de abonados, que deberán seguir procedimientos especiales para renovar su carnet.

Erik Pradas

1. Abonados reubicados

Con la actual reforma del estadio, algunos asientos desaparecerán a partir de la próxima temporada 2026/2027.

Los abonados afectados deberán solicitar cita previa a través de una plataforma web para acudir de forma presencial a las taquillas del Estadio de la Cerámica y escoger una nueva localidad.

La elección de citas se organizará con prioridad según la antigüedad del abono.

2. Abonados reasignados

Como consecuencia de la redistribución de zonas del estadio, algunas localidades cambiarán de denominación y categoría, lo que implicará una variación en la tarifa del abono.

Estos abonados podrán:

Aceptar las nuevas condiciones y renovar mediante el procedimiento habitual.

Renovar primero el abono y acudir posteriormente a las taquillas del Estadio de la Cerámica, del 24 al 27 de julio, para gestionar un cambio de ubicación, siempre sujeto a disponibilidad.

El club remarca que es importante renovar en primera instancia para garantizar una localidad en el estadio de cara a la próxima temporada.

3. Abonados de Tribuna Impar Central y Lateral

La reforma afectará también a los abonados ubicados en la Tribuna Impar Central y Lateral, donde se creará una nueva zona de Hospitality.

Este cambio implicará una nueva denominación y tarifa. Los abonados de esta zona podrán:

Aceptar las nuevas condiciones y mantener su ubicación actual, con las ventajas y servicios de Hospitality y un descuento especial únicamente para la temporada 2026/2027 .

. Solicitar un cambio de ubicación y acudir a las taquillas del Estadio de la Cerámica del 24 al 27 de julio para gestionar la renovación.

El club ha reservado para estos abonados, de forma exclusiva, la Tribuna Par, cuyo aforo estará disponible hasta completarse. También podrán elegir asiento en cualquier otra zona disponible del estadio.

Fases de la campaña de abonos 2026/2027

La campaña de abonos del Villarreal CF constará de cinco fases:

Fase 1: Renovaciones

Online

Del 29 de junio, a partir de las 10.00 horas, hasta el 18 de julio, a las 10.00 horas.

Presencial

Del 6 al 18 de julio, en las taquillas del Estadio de la Cerámica y en la tienda de la Plaza Mayor.

Fase 2: Renovación de reubicados

Del 20 al 23 de julio.

Periodo reservado para la renovación de abonados afectados por la pérdida de localidades a causa de las obras en el Estadio de la Cerámica.

Fase 3: Reasignados y abonados de Tribuna Impar

Del 24 al 27 de julio.

Periodo destinado a los cambios de ubicación para abonados cuya localidad de la temporada 2025/26 haya cambiado de categoría y a la renovación de abonados de la Tribuna Impar Central y Lateral.

Fase 4: Cambios de ubicación

Los días 28 y 29 de julio se llevarán a cabo los cambios de ubicación para abonados generales.

Las zonas del Estadio de la Cerámica para la temporada 2026/2027. / VILLARREAL CF

Fase 5: Altas nuevas

A partir del 3 de agosto comenzará la última fase, destinada a las altas nuevas, siempre sujeta a la disponibilidad de localidades.

El club advierte de que los abonados que no hayan renovado su carnet antes del 18 de julio podrían perder su localidad. Además, tanto las altas nuevas como las renovaciones fuera de plazo estarán sujetas a la disponibilidad tras la fase de renovación.

Puntos de venta

Renovación online

A través de villarrealcf.es/abonate.

Disponible desde las 10.00 horas del 29 de junio hasta las 10.00 horas del 18 de julio.

Taquillas del Estadio de la Cerámica

Del 6 al 29 de julio.

Horario:

De lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas .

. Sábados, de 10.00 a 13.00 horas.

Tienda de la Plaza Mayor

Del 6 al 18 de julio.

Horario:

De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas .

. De 16.00 a 19.00 horas.

Atención al abonado

Los abonados que tengan cualquier duda podrán contactar con el club a través del correo electrónico abonados2627@villarrealcf.es.

También estará operativo el teléfono de asistencia al abonado 964 500 170, disponible de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio del 2026.

Precios

Consulta la tablas, según tipo de abonos, zona, partidos incluidos...