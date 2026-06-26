Pape 'rivaliza' con Pepe: Gueye, otro jugador del Villarreal que marca un doblete en el Mundial y una actuación para la historia

El Villarreal CF empieza a ser protagonista en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Con goles, además, importantes.

El jueves por la noche, Nicolas Pepe elevó su protagonismo internacional con un doblete decisivo para Costa de Marfil en el Mundial. El atacante del Villarreal firmó los dos goles del triunfo marfileño ante Curazao, un 0-2 que permitió a los Elefantes avanzar a la fase eliminatoria y cerrar la primera fase como segundos del grupo E.

El jugador amarillo abrió el marcador en el minuto 7, aprovechando una acción ofensiva que encarriló muy pronto el partido para el combinado africano. Ya en la segunda parte, en el minuto 64, volvió a aparecer para sentenciar el encuentro y confirmar la clasificación.

El doblete refuerza la buena imagen de Pepe en una cita de máxima exigencia y supone también una noticia positiva para el Villarreal, que ve cómo uno de sus atacantes gana confianza y visibilidad en el escaparate mundialista. A sus 31 años, el extremo marfileño aportó experiencia, pegada y determinación en una noche histórica para su selección.

Además, es la primera vez que Costa de Marfil supera una fase de grupos en una cita planetaria.

Gueye, al rescate de Senegal

Senegal debía ganar y de paliza a Irak para, con tres puntos y un golaveraje favorable, tener opciones de pasar como una de las ocho mejores terceras. Con 2-0 y los asiáticos jugando con 10, Gueye salió al filo de la hora desde el banquillo y, en 13 minutos, firmó dos dianas para que su selección se pusiera en positivo.

Después, llegó la manita... a pase del futbolista del Submarino. Por ello, es el único jugador que, en una Copa del Mundo, aporta desde el banquillo dos tantos y una asistencia.

Un doblete con el que el Submarino encabeza una curiosa estadísticas: coloca al Villarreal (superando ya al Sevilla) en lo más alto del ránking de clubs con más goles aportados a toda la historia de la Copa del Mundo sin que ninguno haya sido para el país de dicho equipo (en este caso, España): 13.