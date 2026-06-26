Villarreal CF | ¿Cuándo estará terminada la pasarela Estadio de la Cerámica? José Benlloch responde y lo explica todo

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, avanzó este jueves en el pleno municipal que la previsión es que la pasarela del Estadio de la Cerámica pueda empezar a instalarse entre diciembre y enero. Esta conexión unirá el recinto con el nuevo edificio que se está levantando en la plaza Pascual Font de Mora, donde está previsto ubicar nuevos vestuarios, zonas hospitality y espacios de aparcamiento, dentro de la nueva fase de obras del estadio.

Benlloch explicó, durante el turno de ruegos y preguntas, que este remodelación responden a la necesidad de adaptar el campo a las recomendaciones de seguridad de distintos organismos. «Volvemos a jugar Champions y tenemos recomendaciones de la Policía, de la UEFA y de la FIFA para ir mejorando algunas cuestiones. Eso no quiere decir que estén mal, pero sí que nos marcan una hoja de ruta», señaló de primeras.

Galería | Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras / VILLARREAL CF

Las mejorías en el estadio

El edil también detalló las obras que se están llevando a cabo dentro del estadio, centradas en la reforma de los vestuarios y en la mejora de los vomitorios para tener unas salidas de emergencia en mejores condiciones. «Se están cambiando los vestuarios y ampliando tanto los vomitorios como las salidas de emergencia de para mejorar la evacuación y evitar colapsos», profundizó.

El alcalde se refirió además a la preocupación de algunos vecinos, que han presentado un escrito con alrededor de 200 firmas, y por otro lado subrayó que las obras no implican aumentar el aforo del estadio. En este sentido, aclaró que la pasarela que unirá el nuevo edificio con La Cerámica no puede ejecutarse de inmediato porque requiere una tramitación urbanística y ambiental previa. «La pasarela no la podemos hacer mañana. Si pudiéramos, la estaríamos haciendo, pero hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana y esa modificación requiere un informe ambiental», apuntó Benlloch, que recordó que la Junta de Gobierno ya ha aprobado el estudio ambiental con las modificaciones necesarias para llevarla a cabo.

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Por último, se atrevió con los plazos: «La previsión es que pueda empezar a instalarse en diciembre o enero y que en febrero esté acabada toda esta fase de obras», concluyó. De este modo, el templo amarillo continúa creciendo de la mano del Villarreal.