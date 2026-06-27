Más pretendientes por Diego Conde... pero esto es lo que pide el Villarreal por el guardameta

El Villarreal CF tiene una carpeta abierta en este mercado de verano: aclarar la situación de su portería. El club amarillo cuenta actualmente con tres guardametas de primer nivel, Luiz Júnior, Arnau Tenas y Diego Conde, una situación difícil de sostener durante toda la temporada por la necesidad de minutos y jerarquías en una posición tan específica.

Dentro de ese escenario, Diego Conde es el portero que parte con más opciones de salir. El guardameta ha sido el que menos oportunidades ha tenido durante el curso 2025/2026, una circunstancia que le coloca en una posición delicada de cara a la planificación deportiva del nuevo proyecto.

PORTERÍA

Tres porteros para una sola posición

La portería del Villarreal se ha convertido en una de las cuestiones pendientes del verano. La presencia de Luiz Júnior, Arnau Tenas y Diego Conde eleva el nivel competitivo del grupo, pero también obliga al club a tomar decisiones. Mantener a tres porteros con aspiraciones reales de protagonismo no parece una solución sencilla.

El cuerpo técnico y la dirección deportiva deberán definir qué rol ocupa cada uno antes del inicio de la próxima temporada. En ese reparto, Diego Conde aparece como el nombre más expuesto, precisamente por haber contado con menos continuidad durante el último ejercicio.

La presentación de Pape Gueye y Diego Conde, en imágenes / Toni Losas

PLANIFICACIÓN

Diego Conde, el nombre que más suena para salir

La posible salida de Diego Conde permitiría al Villarreal aligerar una posición especialmente poblada y dar mayor claridad a la competencia interna. El portero necesita minutos y el club, por su parte, busca ordenar una demarcación en la que ahora mismo hay más efectivos de los habituales.

El mercado será clave para encontrar una fórmula que encaje para todas las partes. La intención del Villarreal CF pasa por resolver cuanto antes una situación peculiar, con tres guardametas de nivel para una sola portería y con la necesidad de ajustar la plantilla antes del arranque del nuevo curso.

MERCADO AMARILLO

Una decisión estratégica para el nuevo proyecto

La portería no es una posición cualquiera en la planificación. La confianza, la continuidad y la jerarquía pesan más que en otras zonas del campo. Por eso, el Villarreal quiere evitar que la acumulación de nombres derive en un problema deportivo durante la temporada.

Con Luiz Júnior, Arnau Tenas y Diego Conde sobre la mesa, el club amarillo afronta una decisión relevante en pleno mercado. Y, a día de hoy, el escenario apunta a que Diego Conde es el guardameta con más papeletas para cambiar de aires.

No lo va a regalar

Semanas atrás, el Sevilla fue uno de los clubs interesados en llevar a cabo un primer acercamiento, aunque no ha cristalizado en una propuesta económica que convenza al Villarreal. Ahora, dos recién ascendidos a LaLiga EA Sports, Deportivo de A Coruña y Racing de Santander, también han preguntado por el cancerbero madrileño.

La postura del Submarino está muy clara. Hace dos veranos desembolsó cuatro millones de euros por Diego Conde, que venía de brillar en el Leganés. Ha amortizado la mitad de esa cantidad, por lo que la entidad amarilla no dejaría marcharle, de entrada, por menos de esos dos millones. Tiene tres años más de contrato, una condición que respetaría el Dépor, al parecer, a día de hoy, en la pole para hacerse con sus servicios, según la prensa gallega.