Villarreal CF | Álex Baena y Yeremy Pino, las dos caras de la cantera 'grogueta' en la Selección

El Villarreal CF no cuenta con representación directa en la selección española durante este Mundial 2026 después de que Luis de la Fuente descartara la opción de convocar a Alberto Moleiro, el futbolista del Submarino que más opciones tenía de entrar en la lista definitiva de 26. Una decisión que, además, resulta todavía más difícil de entender tras los problemas físicos que han sufrido Víctor Muñoz y Nico Williams durante la fase de grupos y que podrían arrastrar en las siguientes rondas del torneo.

A pesar de no tener jugadores de la actual plantilla amarilla, el Villarreal sí mantiene una importante presencia en la expedición nacional a través de cuatro exfutbolistas: Borja Iglesias, Rodrigo Hernández, Álex Baena y Yeremy Pino. El delantero del Celta de Vigo todavía no ha disputado ningún minuto, mientras que Rodri, capitán de la selección, únicamente se ha perdido los tres últimos minutos del encuentro frente a Cabo Verde en lo que vamos de Mundial.

Los casos de Álex Baena y Yeremy Pino vivieron una noche muy distinta para ambos. Con Lamine Yamal ya recuperado, ambos se disputan un puesto en el extremo izquierdo. Sin embargo, el actual jugador del Atlético de Madrid ha sido el elegido por Luis de la Fuente en las dos últimas jornadas, relegando a Yeremy a un papel de revulsivo desde el banquillo.

Álex Baena: MVP, gol y una dedicatoria especial

En un partido gris de la selección española ante Uruguay, Álex Baena volvió a demostrar su capacidad para decidir encuentros. El exjugador del Villarreal anotó el único gol del partido en el tramo final de la primera mitad, un tanto que dio la victoria a España y que le permitió ser elegido mejor jugador del encuentro. Además, supuso su primer gol en una Copa del Mundo, logrado en su segunda aparición en la competición.

El centrocampista quiso dedicar el tanto a María Caamaño, una niña que luchó durante años contra un sarcoma de Ewing y cuya historia quedó unida tanto al futbolista de Roquetas de Mar como a la selección española durante la Eurocopa de 2024. Este viernes 26 de junio habría cumplido 14 años.

“Quería dedicarle el gol a María, que era su cumpleaños hoy y desde arriba me ha ayudado a que ese balón entrara”, dijo el propio Baena en declaraciones a Dazn tras el partido. Un gol en el que contó con la ayuda del error del portero uruguayo, Fernando Muslera, y, para Baena, también con “una patadita” de María Caamaño. “Cuando he visto la repetición del gol he pensado que seguro que ella desde arriba ha dado una patadita para que entrara”, señaló.

La lesión de Yeremy, la peor noticia de la jornada

La otra cara de la moneda la protagonizó el canterano del Villarreal, Yeremy Pino. El extremo canario sustituyó precisamente a su excompañero Álex Baena en el minuto 65, pero en el tramo final del encuentro sufrió una aparatosa caída que le dejó tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor en el hombro izquierdo.

Tras varios minutos siendo atendido, Yeremy regresó al terreno de juego porque España ya había agotado todas sus sustituciones, aunque lo hizo muy condicionado por las molestias. "Ha hecho una heroicidad", destacó Luis de la Fuente antes de ofrecer unas primeras impresiones poco esperanzadoras sobre el alcance de la lesión.

"Lástima la lesión de Yeremy. Veremos de qué grado es. Puede ser una lesión de clavícula. Está sufriendo mucho. Mañana pasará unas pruebas. Seguramente tenga la clavícula rota", afirmó el seleccionador español tras el encuentro.

Una lesión que supondría un duro contratiempo para España, ya que Yeremy era el único extremo que había llegado completamente sano a la concentración, después de los problemas físicos que arrastraban Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz.