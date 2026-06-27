Villarreal CF | Revive el ascenso de 1992, el último del Submarino a Segunda División

Este domingo se cumplen 34 años del segundo ascenso del Villarreal CF a la división de plata del fútbol español. El ascenso se consiguió en la Línea de la Concepción ante la Balompédica Linense en un choque que finalizó 1-2 a favor de los amarillos. El equipo estaba dirigido por Esteban Linares, que había reemplazado en el cargo a José Ignacio López Sanjuán.

Fue un domingo 28 de junio de 1992 en la última jornada de la fase de ascenso a Segunda, en un grupo donde los rivales de los amarillos eran el Linense, el Girona y el Salamanca. Es más, excepto la Balompédica Linense, todos llegaban con opciones de ascender.

El Villarreal CF se jugaba el ascenso en la última jornada y su victoria, unida a la derrota del Girona en el Helmántico, significó el regreso a Segunda 20 años después.

El Villarreal formó en aquel histórico partido con Navarro, Julio Pérez, Estanis, Guijarro, Madueño, Víctor, Planelles, Lacalle, Reyes; Adriano y Alcañiz. En la segunda parte salieron Mateu por Lacalle en el minuto 70 y Sanchis en el minuto 65 por Madueño. Los autores de los goles amarillos fueron Pedro Alcañiz en el minuto 52 y Antonio Reyes en el 65.

Aquel Villarreal CF estaba presidido por Manuel Almela, aunque el hombre fuerte de la entidad era su vicepresidente Pascual Font de Mora, que después se convertiría en presidente hasta la llegada de Fernando Roig, aunque ya fue con anterioridad presidente del Submarino.

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Recordar que el primer ascenso a la Segunda División fue un 7 de julio de 1970 en el Bernabéu en el partido de desempate ante el Bilbao Athletic y que dentro de unos días se cumplirán la friolera de 56 años de aquel mítico ascenso.