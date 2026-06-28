¿Quién será el 10 de Iñigo Pérez? Estas son las opciones que baraja el técnico del Villarreal

Dicen que la pelota siempre al 10. Al jugón que pide el balón entre líneas, al que gira, al que da un pase al hueco y al que define al palo largo. Durante dos años y medio, el Villarreal CF ha vivido instalado en el inamovible 4-4-2 de Marcelino García Toral. Un libro leído y releído en La Cerámica, para lo bueno, que ha sido mucho, y también para lo no tan bueno.

Con la llegada de Iñigo Pérez, el aficionado del Submarino aguarda con expectación la nueva historia que escribirá el técnico navarro. Cada maestrillo tiene su librillo y, aunque el nuevo patrón buscará conservar muchas de las virtudes de su predecesor, también introducirá su estilo. La presión será más alta, el equipo más valiente y el dibujo un 4-2-3-1. Y ahí aparece la gran pregunta: ¿quién será el '10' del nuevo Submarino?

El espejo de Isi en el Rayo

Para intuir hacia dónde puede ir el plan de Iñigo, conviene mirar alguna de sus anteriores obras. En el Rayo, en un contexto con menos recursos, encontró esa figura en Isi Palazón. Ese jugador capaz de enlazar entre líneas, bajar a recibir cerca de los centrocampistas, girar para activar a los extremos y moverse con esa libertad tan propia de los buenos mediapuntas.

Gerard, opción A

Si tratas de visualizar esa posición y ese propósito lo primero que se te viene a la cabeza es una leyenda grogueta como Gerard Moreno. El paso de los años ha convertido al 7 en un generador total, alejándose del área para entrar constantemente con el balón e iniciar los ataques. Por sus características sería una de las opciones más sensatas.

Gerard Moreno celebra un tanto frente al Sevilla / Europa Press

Ayoze, más killer

Más finalizador que organizador, Ayoze Pérez también ha demostrado tener la calidad y la inteligencia necesarias para moverse por detrás de un nueve, como ya ocurrió con Thierno Barry en su primera temporada en el Submarino, en la que marcó 19 goles. Dicho esto, su mayor virtud es cuando está cerca del área. Su pasado curso no fue nada sencillo y buscará reivindicarse este año. En un 4-2-3-1, podría ser una solución si Iñigo quiere un mediapunta con más punch.

Pépé, perfil más vertical

Jugando con libertad y por detrás del nueve en el Mundial, Nicolas Pepe es otra de las alternativas. El costamarfileño no es un perfil tan creativo en espacios reducidos y sí es tremendamente dañino cuando tiene campo abierto para correr y desbordar, además de caer muchísimo a la banda derecha para conducir hacia dentro y buscar su disparo. Tiene alma de extremo pero también la calidad para jugar por dentro, sin ser el clásico mediapunta organizador.

Moleiro, desde la izquierda

Si lo vieras jugar en la calle, probablemente sería el elegido porque reúne todas las características. Conducción, último pase, giro, asociación, buen golpeo... pero la realidad es que Moleiro ha brillado partiendo desde la izquierda y no parece que vaya a ser reubicado. En cualquier caso, Iñigo tiene mucho donde elegir para encajar unas piezas nivel Champions.

Alberto Moleiro, en el Reale Arena donde anotó un doblete / Villarreal CF

Cuatro perfles más

En una plantilla tan amplia, no solo los cuatro mencionados pueden desenvolverse detrás del 9. El propio Mikautadze, sin ir más lejos, podría jugar con un delantero más puro en punta y ser él quien juegue con libertad. Ilias Akhomach, que conoce a la perfección a Iñigo, es un extremo con desborde pero tiende a meterse hacia dentro, al igual que Thiago Fernández, pero por el otro costado. Por otro lado, el canterano Hugo López se mueve como pez en el agua por detrás del 9 con muchísima llegada al área para rematar.