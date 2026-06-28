La Villarreal Yellow Cup Summer cierra una edición histórica: Descubre a los vencedores de cada categoría

La Villarreal Yellow Cup Summer 2026 ha puesto el broche final a la edición más multitudinaria desde la creación del torneo. La competición de fútbol base organizada por el Villarreal CF volvió a convertir a la provincia de Castellón en el epicentro del fútbol formativo durante cuatro intensas jornadas, en las que miles de jóvenes futbolistas disfrutaron de una experiencia deportiva y de convivencia que sigue consolidando al campeonato como una de las grandes referencias del verano.

Los datos de participación reflejan el crecimiento que continúa experimentando el torneo. En esta edición se alcanzó un récord con la presencia de 204 equipos pertenecientes a 78 clubes, que reunieron a más de 3.000 jugadores y jugadoras.

A lo largo de los cuatro días de competición se disputaron 482 partidos repartidos entre las nueve sedes habilitadas por la organización. El evento también volvió a demostrar su importancia para la provincia de Castellón, congregando a más de 20.000 personas entre familiares, técnicos, acompañantes y aficionados, lo que supone un importante impulso para el turismo y la economía local durante el periodo estival.

Además de su dimensión deportiva, la Villarreal Yellow Cup volvió a destacar por su carácter internacional. Equipos procedentes de Estados Unidos, Macedonia del Norte, Colombia, Rumanía y Argelia compartieron terreno de juego y convivencia con clubes llegados desde numerosos puntos de España, favoreciendo el intercambio cultural y la creación de nuevas experiencias entre los participantes.

Dos jugadores de la 21 10 Academy en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza / Villarreal CF

La competición concluyó este domingo con la disputa de las finales de todas las categorías y la tradicional ceremonia de clausura, en la que los equipos campeones y subcampeones recibieron sus respectivos trofeos tras cuatro días de intensa competición.

Palmarés de la Villarreal Yellow Cup 2026

PREBENJAMÍN: Campeón – 380 Academy | Subcampeón – 21 10 Academy | Campeón plata – Més Futbol Academy

BENJAMÍN 2017: Campeón – 21 10 Academy | Subcampeón – CD Dolores | Campeón plata – 21 10 Academy

BENJAMÍN 2016: Campeón – 380 Academy | Subcampeón – 380 Top Training | Campeón plata – LSA B

ALEVÍN 2015: Campeón – 380 Academy | Subcampeón – Selección Campus Villarreal | Campeón plata – Benicarló

ALEVÍN 2014: Campeón – Atlanta Xpress FC | Subcampeón – Olímpic de Tarragona | Campeón plata – 21 10 Academy

Unas jugadoras del Villarreal CF celebrando en equipo / Villarreal CF

FEMENINO SUB 13: Campeón – Selección Campus Villarreal | Subcampeón – 380 Academy | Campeón plata – Alqueries CF

INFANTIL: Campeón – Academy OM23 | Subcampeón – Club Atlètic Segre | Campeón plata – CD Zafranar

CADETE: Campeón – Més Futbol Acadèmia | Subcampeón – Rivals Academy | Campeón plata – 380 Academy

JUVENIL: Campeón – Master Foot| Subcampeón – Rivals Academy | Campeón plata – J&J Academy

FEMENINO SUB16: Campeón – Villarreal CF | Subcampeón – Selección Campus Villarreal | Campeón plata – CF La Roca PBB