Hugo López y Joselillo Gaitán, jugadores del Villarreal, participan en el estreno arrollador de España en el Europeo sub-19

La selección española sub-19 arrancó el Europeo de la mejor manera posible. El combinado dirigido por Francisco Gallardo debutó este domingo con una goleada incontestable ante la anfitriona País de Gales, a la que superó por 0-7 en el Racecourse Ground de Wrexham, en la primera jornada del grupo A. Un estreno autoritario en el que también hubo protagonismo del Villarreal CF, representado en la convocatoria por Hugo López, Joselillo Gaitán y Pau Polo.

El jugador amarillo con mayor presencia fue Hugo López, que salió de inicio en el once de España y disputó los primeros 45 minutos antes de ser sustituido al descanso. El delantero del Villarreal formó parte del equipo que dejó el partido prácticamente sentenciado en una primera mitad de dominio absoluto español. Por su parte, Joselillo Gaitán entró al terreno de juego en el minuto 64, participando en el tramo final de un encuentro ya claramente decantado para La Rojita. El guardameta Pau Polo, también citado por el seleccionador, no llegó a debutar en este primer compromiso.

La selección española sub-19 arrancó el Europeo con goleada ante Gales y con la titularidad de Hugo López, del Villarreal. / RFEF

El Villarreal, presente en una generación con mucho talento

La presencia de tres futbolistas del Villarreal CF en esta convocatoria confirma el peso de la cantera amarilla en las categorías inferiores de la selección española. En un torneo de máxima exigencia continental, el Submarino cuenta con representación en la portería, la zona de creación ofensiva y la delantera, tres posiciones clave dentro de una generación llamada a competir por el título.

El debut de Hugo López como titular supone un primer paso importante para el atacante groguet, que participó en el tramo en el que España rompió el partido. Joselillo, por su parte, tuvo minutos en la segunda mitad, con la selección ya lanzada y en plena gestión de esfuerzos tras una puesta en escena demoledora. Pau Polo deberá esperar su oportunidad bajo palos en los próximos compromisos del campeonato.

España sentencia el partido en una primera parte brillante

Más allá del foco amarillo, el estreno de España fue una exhibición colectiva. El seleccionador Francisco Gallardo apostó por un once con amplia presencia de futbolistas de clubes como Real Betis, Real Madrid y FC Barcelona, y el equipo respondió con una actuación de enorme superioridad.

España impuso pronto su dominio y avisó en el minuto 13 con un potente disparo de Xavi Espart que se estrelló en el larguero. Tres minutos más tarde llegó el primer gol. Dani Yáñez abrió el marcador tras una buena incursión por la banda derecha y desató un vendaval ofensivo que dejó sin respuesta al conjunto galés.

José Gaitán y Hugo López. / VILLARREAL CF

En apenas diez minutos, La Rojita dejó el encuentro visto para sentencia con tres tantos más. Xavi Espart amplió la ventaja y José Morante, con un doblete, colocó un contundente 0-4 antes del descanso. España fue vertical, intensa y muy superior en todos los registros, aprovechando cada recuperación y cada llegada para castigar a una Gales desbordada.

La Rojita se coloca líder del grupo A

La segunda mitad mantuvo el mismo guion. A los 34 segundos de la reanudación, Thiago Pitarch conectó con Quim Junyent, que firmó el 0-5 con una precisa vaselina sobre el guardameta galés Luis Lines. Ya en el tramo final, Sergio Esteban hizo el sexto con una gran definición en el minuto 77.

Cinco minutos después llegó el definitivo 0-7, en una acción de Diego Aguado. El lateral ejecutó un lanzamiento de zurda que golpeó primero en el poste, rebotó después en la espalda del portero y acabó dentro de la portería galesa.

La selección española sub-19 arrancó el Europeo con goleada ante Gales y con la titularidad de Hugo López, del Villarreal. / RFEF

Con este resultado, España se coloca líder del grupo A, en el que también compiten Dinamarca y Alemania. La selección española inicia así con autoridad su camino en un Europeo sub-19 que se disputará hasta el 10 de julio, con el objetivo de confirmar el potencial de una generación en la que el Villarreal CF también tiene voz propia.