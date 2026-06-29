Pleno 'groguet' en en Mundial 2026: Así han rendido los jugadores del Villarreal en la fase de grupos

El Villarreal CF era el cuarto equipo de LaLiga que más jugadores aportaba al Mundial 2026 al inicio del torneo. Ahora, una vez finalizada la fase de grupos, el Submarino ha igualado al Real Madrid en la tercera posición gracias a los ocho internacionales que continúan en competición y disputarán los dieciseisavos de final. Una cifra que refleja el pleno de los futbolistas amarillos presentes en la cita mundialista. Con rendimientos muy diferentes, entre revelaciones, actuaciones notables y papeles más discretos, todos ellos han logrado superar la primera fase.

Los anfitriones cumplen

El Villarreal cuenta con tres representantes de las selecciones anfitrionas. Dos de ellos, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi forman parte de Canadá, que logró el pase a los dieciseisavos como segunda clasificada de su grupo y, además, ayer superó a Sudáfrica para sellar también su clasificación para los octavos de final. En un encuentro igualado, un solitario tanto del canadiense Eustaquio en el minuto 92 le dio el triunfo al combinado de Buchanan y Tani. Ambos fueron titulares, siendo relevados en el tramo final del encuentro.

Buchanan intenta desbordar a un jugador de Bosnia. / EDUARDO LIMA

El tercer anfitrión es Alex Freeman, pieza importante en el esquema de Mauricio Pochettino con los Estados Unidos. Actuando como central derecho en una defensa de tres, el defensor groguet fue protagonista de una brillante fase de grupos de la selección estadounidense, que aseguró el liderato de su grupo antes de la última jornada. Además, Freeman marcó un gol en el segundo encuentro frente a Australia.

Dos dobletes 'groguets'

Dos jugadores del Villarreal brillaron especialmente en la última jornada de la fase de grupos. El primero fue Nicolas Pépé, autor de los dos goles con los que Costa de Marfil derrotó a Curazao y certificó su clasificación como segunda de grupo. El extremo también fue titular en la victoria inaugural frente a Ecuador, un triunfo que terminó siendo decisivo para alcanzar los dieciseisavos.

Pepe celebra uno de sus dos goles. / AGENCIAS

El otro gran protagonista fue Pape Gueye, que lideró la clasificación de Senegal con un doblete decisivo para acceder a las eliminatorias como una de las ocho mejores terceras. El centrocampista entró al terreno de juego en el minuto 67, después de haber sido titular en los dos primeros encuentros, y apenas necesitó 81 segundos para marcar el 3-0 con un zurdazo a la escuadra. Tres minutos después volvió a ver puerta con otro disparo desde la frontal y completó una actuación sobresaliente asistiendo en el definitivo 5-0.

Pleno de minutos para Veiga

En una selección que figura como una de las favoritas a lo máximo, Portugal, Renato Veiga ha convencido al seleccionador español, Roberto Martínez, para ser uno de los fijos de una defensa de alto nivel. Con Rubén Dias acompañándole en el centro de la zaga, el central groguet ha compartido línea de cuatro con Joao Cancelo y Nuno Mendes, siendo el único de los cuatro que ha disputado los 90 minutos en los tres encuentros de la fase de grupos. Apunta a la titularidad en el primer cruce.

Renato Veiga celebra el tanto de Portugal frente a la RD Congo / SAM WASSON

Costa disfruta del milagro

Logan Costa todavía no ha podido debutar con Cabo Verde en este Mundial debido a la falta de ritmo tras la larga lesión que apenas le permitió disputar 25 minutos con el Villarreal durante la pasada temporada. Pese a ello, el seleccionador quiso contar con uno de los referentes de su equipo, y el central está viviendo desde dentro la histórica clasificación de su país.

Por último, Thomas Partey completa la representación amarilla con Ghana. El centrocampista, que acaba contrato y no seguirá en el Villarreal, disputó los 90 minutos en los dos últimos partidos de la fase de grupos y también estará presente en los dieciseisavos de final con el combinado africano.