El Villarreal también marca en el Mundial 2026

El Villarreal CF no solo presume de récord de internacionales en el Mundial de fútbol 2026. También presume de gol. El Submarino Amarillo se ha colocado como el segundo club español que más tantos aporta al torneo, únicamente por detrás del Real Madrid, líder de este particular ranking gracias a la pegada de sus grandes estrellas.

La clasificación difundida por MrChip en su cuenta de X sitúa al club amarillo entre los equipos con más presencia goleadora de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El Real Madrid alcanza los 11 goles y el Submarino aparece con cinco tantos, una cifra que mantiene al equipo groguet como referencia nacional justo detrás del conjunto blanco.

Nicolas Pepe, jugador del Villarreal, con Costa de Marfil en el partido del Mundial 2026 ante Alemania. / Sebastiao Moreira

Una cifra con sello groguet

El dato tiene mucho valor por el contexto. El Villarreal ha acudido a este Mundial con siete futbolistas internacionales, una cifra inédita en la historia del club: Logan Costa, Renato Veiga, Alex Freeman, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. Nunca antes el Submarino había tenido tanta representación en una Copa del Mundo y, además, esa presencia no está siendo testimonial.

Los cinco goles amarillos se reparten entre tres protagonistas: Alex Freeman (1), autor del primer tanto mundialista de un jugador del Villarreal en esta edición; Nicolas Pepe (2 goles), decisivo con Costa de Marfil; y Pape Gueye (2), que firmó una actuación de enorme impacto con Senegal. Tres nombres, tres selecciones y una misma conclusión: el Villarreal también compite en el escaparate global.

Alex Freeman, lateral derecho del Villarreal, celebra el gol del 2-0 de Estados Unidos ante Australia. / Agencias

Freeman abrió el camino

El primero en poner la bandera amarilla en el Mundial fue Alex Freeman. El lateral estadounidense marcó en la victoria de Estados Unidos ante Australia y rompió una sequía de ocho años sin goles mundialistas de un futbolista del Villarreal. Su tanto tuvo además una lectura deportiva muy positiva para el club: confirmó el crecimiento de un jugador joven, potente, con recorrido y llamado a tener más protagonismo en La Cerámica.

Pape Gueye celebra su segundo gol anotado frente a Irak. / Agencias

Nico Pepe y Pape Gueye disparan el escaparate

Después llegó el turno de los africanos. Nicolas Pépé se convirtió en héroe de Costa de Marfil con un doblete ante Curazao que dio la victoria y la clasificación a su selección. El extremo amarillo recordó su capacidad para decidir partidos desde el talento individual, el desborde y el golpeo.

También brilló Pape Gueye, protagonista absoluto en la goleada de Senegal ante Irak. El centrocampista salió desde el banquillo y firmó dos goles de enorme factura, además de una actuación que volvió a colocar su nombre en el foco del mercado. Su Mundial refuerza la sensación de que el Villarreal tiene en él un activo deportivo y económico de primer nivel.

El valor de estar en el mapa mundial

Que el Villarreal figure en esta lista junto a gigantes como Real Madrid (11 goles), PSG (10), Sunderland (7), Crystal Palace (7), Inter Miami (6 con el gol anotado por Messi ante Jordania) y con 5 tantos, al igual que el Submarino, Arsenal (5) y Liverpool (5) confirma el crecimiento internacional del club. El Submarino no compite en dimensión económica con esos proyectos, pero sí ha demostrado una notable capacidad para detectar talento, potenciarlo y colocarlo en escenarios de máxima exposición.

Para el club amarillo, el Mundial 2026 está funcionando como una gran vitrina. Sus futbolistas marcan, ganan protagonismo y elevan la marca Villarreal en un torneo seguido por todo el planeta. Y lo hacen en un verano clave, antes de una temporada 2026/27 en la que el equipo regresará a la Champions League con un proyecto renovado y con Iñigo Pérez al mando.

El Real Madrid lidera el ranking español. Pero justo detrás aparece el Villarreal. Y ese dato, por sí solo, habla de la dimensión que ha alcanzado el Submarino: un club de una ciudad pequeña que vuelve a hacerse grande en el escenario más universal del fútbol.