La Champions más barata de LaLiga: el abono del Villarreal sigue siendo un chollo

El Villarreal CF inició estepasado lunes la campaña de abonos para la temporada 2026-27, que hasta el día 5 incluido es solo online, con una idea clara: adaptarse a las obras del Estadio de la Cerámica sin perder una de sus grandes señas de identidad, la cercanía con el aficionado. Y aunque el nuevo curso llega con un ligero aumento de precios, condicionado por la remodelación del estadio debido a una regularización obligada por temas de seguridad, la cual aportará una serie de mejoras, la redistribución de zonas y algunas reubicaciones inevitables, la conclusión sigue siendo evidente: ver al Submarino, y además de nuevo en la Champions League, continúa siendo un auténtico chollo para los incondicionales del conjunto amarillo.

El club mantiene dos modalidades de abono, como ya ocurrió la pasada campaña: LaLiga y Champions. La segunda opción, que incluye los partidos europeos, vuelve a colocar al Villarreal entre los clubs con una oferta más atractiva para su masa social, pese a que este año se han tenido que aumentar ligeramente las cuotas.

Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras. / VILLARREAL CF

La comparativa

Analizando la comparativa de precios en cuanto a abonos elaborada por Mediterráneo con la mayoría de clubs de LaLiga (ver tabla adjunta en el artículo), exceptuando a Real Madrid y Barcelona, un abonado Oro puede ver al equipo en zona de esquinas desde 150 euros en modalidad Liga o 210 euros con Liga, Copa y Champions, unas cifras muy por debajo de las que presentan otros clubs de primer nivel o con aspiraciones europeas.

Aumento condicionado

La campaña llega en un contexto especial. El Villarreal ha iniciado nuevas actuaciones en La Cerámica para mejorar accesos, optimizar servicios, favorecer la circulación interior y reforzar la seguridad de los aficionados. Esas obras obligan a modificar la distribución de algunas zonas y afectan directamente a colectivos de abonados.

El club distingue tres grupos principales. Por un lado, los reubicados, cuyos asientos desaparecen y que tendrán prioridad para escoger nueva localidad en la segunda fase, entre el 20 y el 23 de julio, mediante cita previa y según antigüedad. Por otro, los reasignados, abonados cuya zona cambia de denominación y categoría, con una subida superior a la media. En este caso, deberán renovar primero para conservar sus derechos y después podrán cambiar de zona entre el 24 y el 27 de julio.

Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras. / VILLARREAL CF

El tercer caso corresponde a los abonados de Tribuna Impar Central y Lateral, una zona que desaparece para integrarse en el nuevo espacio hospitality del estadio, el Club La Cerámica. Estos aficionados podrán aceptar las nuevas condiciones o acudir directamente del 24 al 27 de julio para escoger una nueva ubicación, con preferencia en Tribuna Par.

El Villarreal también mantiene el sistema de recompensa a la asistencia. Serán considerados abonados Oro aquellos que durante la temporada 2025-26 hayan faltado a un máximo de cuatro partidos de LaLiga. Según los datos del club, este grupo representa alrededor del 80% de los abonados, unos 19.500 aficionados.

De cara a la campaña siguiente, el listón será algo más exigente: en la 2026-27 solo podrán ausentarse hasta tres partidos de Liga para conservar esa condición Oro.

Champions a precio de Liga

La gran fortaleza de la campaña vuelve a estar en la comparación con el resto de clubs. Mientras algunos presentan precios altos incluso sin competición europea incluida, el Villarreal mantiene una horquilla especialmente competitiva. En zonas medias, por ejemplo, el pase Oro amarillo se mueve entre 365 y 460 euros según modalidad, mientras que Real Betis, Atlético de Madrid, Valencia CF, el Sevilla FC o Espanyol presentan referencias sensiblemente superiores en localidades equivalentes.

Incluso en las zonas más caras el contraste es notable. La Tribuna Central grogueta se sitúa en 700 euros para Liga y 880€ con Liga, Copa y Champions, por debajo de cifras como los 1.330 del Betis, los 2.020/2.500 del Atlético, los 1.775 del Valencia o los 1.160 euros del Sevilla en sus zonas premium.

Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras. / VILLARREAL CF

Apuesta por la juventud: menores de 26 años, a mitad de precio

Un dato a resaltar, que no tienen ningún otro club de LaLiga, es el hecho de la firme apuesta del club por la juventud. Por ello, todos los aficionados y aficionadas menores de 26 años pagan la mitad del abono, sea en la zona que sea del Estadio de la Cerámica. Un dato muy contundente, ya que si ya de por sí los precios de los abonos del Submarino están mucho más asequibles que el resto de clubs españoles, los menores de 26 lo tienen, encima, a mitad de precio.

Renovación online y atención al abonado

La renovación online comenzó el pasado lunes a las 10.00 horas, aunque los abonados ya pueden acceder al Portal del Abonado para consultar el precio de su pase 2026-27. El Villarreal enviará un correo general con toda la información y un segundo mensaje personalizado a los abonados afectados por reubicaciones o reasignaciones.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

La Grada de Animación se mantendrá en su ubicación habitual, en la esquina de Fondo Norte con Preferencia, bajo las condiciones de acceso y seguridad marcadas por LaLiga. Además, el club habilita dos vías de atención: el correo abonados2627@villarrealcf.es durante toda la campaña y el teléfono 964 500 170 durante la próxima semana. Desde el lunes 6, también habrá atención presencial en los puntos de venta.

En definitiva, la campaña nace con los inconvenientes lógicos de una obra y con subidas puntuales en determinadas zonas, pero el mensaje de fondo no cambia: ser abonado del Villarreal sigue siendo una de las mejores inversiones futbolísticas de LaLiga. Y si el Submarino vuelve a navegar por Europa, el valor del pase se multiplica.