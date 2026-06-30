El Villarreal B ya conoce su calendario en Primera Federación: debuta en Majadahonda y cerrará el curso en casa ante el Real Jaén

El Villarreal B ya tiene calendario para la temporada 2026-27 en el Grupo II de Primera Federación, una categoría que volverá a exigir regularidad, madurez competitiva y capacidad para responder en escenarios muy distintos. El filial amarillo debutará lejos de casa, el fin de semana del 30 de agosto de 2026, visitando al CF Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino, en Majadahonda, en la Comunidad de Madrid.

Será el primer examen para el equipo groguet en una liga con desplazamientos largos, rivales históricos y varios focos de máxima exigencia. El primer partido como local llegará una semana después, el 6 de septiembre, cuando el Villarreal B recibirá al Algeciras CF en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, en Vila-real.

David Albelda, junto a su cuerpo técnico, en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza. / Toni Losas

Un inicio con salidas de exigencia

El arranque no dará demasiado margen al filial. Tras el estreno en Majadahonda y el debut en casa ante el Algeciras, el Villarreal B afrontará una de las salidas señaladas del curso: visita a la SD Huesca en la jornada 3, el 13 de septiembre, en El Alcoraz. Después llegarán el Antequera en casa, el Atlético Madrileño fuera y la UD Ibiza en el Mini Estadi.

En las primeras semanas también aparecerá el Real Jaén, al que el filial visitará en la jornada 7, antes de recibir al CD Teruel en la jornada 8 y al FC Cartagena en la jornada 9. Un primer bloque de competición muy variado, con rivales de perfiles distintos y desplazamientos que obligarán al equipo amarillo a adaptarse rápido al ritmo de la categoría.

David Albelda, entrenador del Villarreal B. / Juan Francisco Roca

Desplazamientos cercanos y partidos marcados

El calendario deja varios duelos especialmente atractivos por cercanía geográfica y por el desplazamiento de aficionados. El primero de ellos será ante el Hércules de Alicante CF. El Villarreal B visitará el José Rico Pérez, en Alicante, en la jornada 12, el 15 de noviembre de 2026. La vuelta se jugará en Vila-real, en la jornada 26, el 28 de febrero de 2027, en el Mini Estadi.

También estará subrayado el doble enfrentamiento ante el Gimnàstic de Tarragona. El Nàstic visitará Vila-real en la jornada 13, el 22 de noviembre de 2026, mientras que el Villarreal B viajará al Nou Estadi Costa Daurada, en Tarragona, en la jornada 24, el 14 de febrero de 2027. Dos citas de peso ante uno de los clubes con más tradición de la categoría.

Valen Gómez, nuevo delantero del Villarreal B. / Villarreal CF

El bloque aragonés: Zaragoza, Huesca y Teruel

Otro de los grandes atractivos del calendario será el bloque de rivales aragoneses. El Villarreal B se medirá primero a la SD Huesca: jugará en El Alcoraz el 13 de septiembre, en la jornada 3, y recibirá al conjunto oscense el 7 de febrero de 2027, en la jornada 23.

Ante el Real Zaragoza, uno de los nombres más potentes del grupo, el filial amarillo jugará primero fuera. Será en la jornada 10, el 1 de noviembre de 2026, en el Ibercaja Estadio, la casa zaragocista durante la temporada 2026-27. El duelo de vuelta se disputará en el Mini Estadi el 24 de enero de 2027, en la jornada 21.

El tercer rival aragonés será el CD Teruel. El primer cruce será en Vila-real, en la jornada 8, el 18 de octubre de 2026. La vuelta llegará el 17 de enero de 2027, en la jornada 20, con desplazamiento al Estadio de Pinilla, en Teruel.

Jan Encuentra, nuevo fichaje del Villarreal B. / VILLARREAL CF

Final de liga en casa ante el Real Jaén

El Villarreal B cerrará la fase regular en casa. La última jornada, la 38ª, se disputará el 23 de mayo de 2027 y medirá al filial amarillo con el Real Jaén CF en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, en Vila-real. Un cierre con aroma competitivo ante un rival histórico y que puede tener mucho en juego si el curso llega apretado a su tramo final.

El camino ya está trazado. El Villarreal B debutará en Majadahonda, se estrenará en casa ante el Algeciras y afrontará una temporada cargada de viajes atractivos, duelos de proximidad y partidos de máxima exigencia ante clubes con peso en el fútbol español.

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