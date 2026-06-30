Los puntos clave del sorteo del calendario de Primera División: el Villarreal pidió empezar lejos de La Cerámica

El Villarreal CF conocerá este martes 30 de junio uno de los primeros grandes condicionantes de su próxima temporada: el calendario de LaLiga EA Sports 2026/27. Aunque todavía faltan varias semanas para que el balón eche a rodar, el sorteo marcará el camino del Submarino en una campaña especialmente exigente, con regreso a la Champions, obras en el Estadio de la Cerámica y un inicio de curso que el club amarillo quiere disputar lejos de Vila-real.

La Real Federación Española de Fútbol dará a conocer desde las 20.00 horas los calendarios de Primera División, Segunda, Primera RFEF, Segunda RFEF y Liga F en un acto que se celebrará en la Fan Zone de la Selección Española, en la Plaza de Colón de Madrid, en plena actividad de la Plaza Selección durante el Mundial 2026.

Sonriente e ilusionado, Iñigo Pérez posa en el que será su nuevo banquillo en el Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

El Villarreal, pendiente de sus tres primeras jornadas

La principal clave en clave amarilla está en el arranque. El Villarreal ha solicitado a los organismos competentes disputar las tres primeras jornadas fuera de casa debido a las obras de adecuación del Estadio de la Cerámica. La petición no significa que el calendario vaya a conceder automáticamente ese deseo, pero sí convierte el inicio liguero del Submarino en uno de los puntos de mayor interés del sorteo.

El club necesita margen para completar los trabajos previstos en su estadio y evitar que el estreno como local llegue antes de tiempo. Por eso, el Villarreal estará muy pendiente de si el calendario le permite arrancar con una secuencia de desplazamientos o, al menos, con un reparto que reduzca el impacto de las obras sobre sus abonados y sobre la organización de los partidos.

Negueroles, en La Cerámica. / Toni Losas

Un calendario asimétrico y con dos jornadas entre semana

LaLiga 2026/27 volverá a tener un calendario asimétrico, por lo que el orden de la primera vuelta no tendrá por qué repetirse en la segunda. Es decir, el Villarreal no jugará necesariamente contra los mismos rivales en idéntico orden al cambiar de local a visitante.

Otra de las preguntas habituales es si habrá jornadas intersemanales. La previsión contempla dos fechas entre semana en Primera División: una en septiembre, correspondiente a la jornada 6, y otra en abril, en la recta final del campeonato. Para un Villarreal que también competirá en Europa, estos tramos serán especialmente sensibles por la acumulación de esfuerzos, viajes y rotaciones.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

Cuándo son los parones de selecciones

El calendario también estará condicionado por los parones internacionales. La gran novedad llegará en otoño, con una ventana FIFA más amplia que unificará el parón de septiembre y octubre, del 21 de septiembre al 6 de octubre. Después llegará otro parón del 9 al 17 de noviembre.

Ya en 2027, el campeonato se detendrá del 22 al 30 de marzo, mientras que el último parón FIFA irá del 7 al 15 de junio, una vez finalizada la competición liguera. Para el Villarreal, estos cortes serán importantes por la presencia habitual de internacionales en su plantilla y por la necesidad de gestionar cargas en una temporada con competición doméstica y Champions.

Fernando Roig Negueroles (i), consejero delegado, junto al director de fútbol, Tena, el presidente, Fernando Roig, y el técnico, Marcelino (d). / Carmen Ripollés / Diario As

Fechas destacadas de la temporada

LaLiga EA Sports 2026/27 está previsto que arranque el fin de semana del 15 y 16 de agosto y concluya el 30 de mayo de 2027. En ese recorrido también habrá fechas señaladas como la primera eliminatoria de Copa del Rey, prevista para finales de octubre, la final copera del 24 de abril y la Supercopa de España, programada para febrero.

En clave Villarreal, además del inicio fuera de casa, habrá que mirar con lupa los partidos previos y posteriores a las jornadas de Champions, los desplazamientos largos, los posibles duelos directos por Europa y el rival de la última jornada, siempre decisivo en una competición que suele apretar hasta el final.

Álex Freeman, con el dorsal 3 y el consejero delegado Fernando Roig Negueroles. / vVILLARREAL CF

Dónde y cuándo ver el sorteo

El acto de presentación del calendario se celebrará este martes 30 de junio, a partir de las 20.00 horas, y podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la RFEF. También está previsto que pueda verse por DAZN y Movistar Plus+ LaLiga.

El Villarreal conocerá entonces el primer mapa de una temporada que se presenta cargada de alicientes: obras en La Cerámica, regreso a la Champions y una afición pendiente de saber cuándo podrá volver a sentarse en su estadio para empujar al Submarino desde casa.