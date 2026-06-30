El Villarreal ya conoce su calendario en Primera División de la temporada 2026-27: arranca en Santander y termina en Anoeta
El Submarino disputará las tres primeras jornadas a domicilio, como solicitó el club por las obras, visitando a Racing, Atlético de Madrid y Alavés
Habrá jornada retro, la 31ª, el 11 de abril, con la visita a La Cerámica del Athletic Club, mientras que se cierra la temporada en Anoeta ante la Real Sociedad
El Villarreal CF ya tiene hoja de ruta para la temporada 2026-27 en Primera División tras realizarse este martes el sorteo del calendario para el próximo ejercicio. El Submarino arrancará el campeonato lejos del Estadio de la Cerámica, tal y como había solicitado el club (pidió las tres primeras jornadas fuera de casa) por las obras de adecuación de seguridad y remodelación de su estadio, y lo hará con un estreno exigente: visita a Santander para medirse al Racing Club en los Campos de Sport de El Sardinero en la primera jornada, fijada para el fin de semana del 16 de agosto de 2026.
La petición amarilla ha sido atendida por la RFEF y LaLiga, que han concedido al Villarreal disputar las tres primeras jornadas como visitante. Tras el estreno en Cantabria, el equipo groguet afrontará dos desplazamientos de alto nivel competitivo: en la segunda jornada, el 23 de agosto, visitará el Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid; y en la tercera, el 30 de agosto, viajará a Vitoria para jugar en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés.
Tres salidas para empezar y estreno en casa ante el Deportivo
El primer partido del Villarreal en el Estadio de la Cerámica llegará en la cuarta jornada, el 6 de septiembre, frente al RC Deportivo. Será el regreso oficial del Submarino a su estadio tras ese arranque condicionado por las obras. Además, el calendario le reserva de inmediato otro encuentro en casa: el Real Betis visitará Vila-real en la quinta jornada, antes de que los amarillos afronten la primera jornada intersemanal del curso, el 16 de septiembre, con desplazamiento a Málaga.
El tramo inicial será especialmente intenso. Después de jugar ante Racing, Atlético, Alavés, Deportivo, Betis y Málaga, el Villarreal recibirá al Levante UD en la 7ª jornada, en el primer derbi autonómico de la temporada, y posteriormente visitará al Real Madrid en la octava jornada, el 11 de octubre. Una salida de máxima exigencia antes de recibir al Elche CF y visitar al Valencia CF en dos semanas consecutivas de claro acento valenciano.
Todos los derbis autonómicos del Villarreal
El calendario deja marcadas en rojo varias fechas para la afición amarilla. El primer derbi será ante el citado ante el Levante, en La Cerámica, el 20 de septiembre de 2026, correspondiente a la jornada 7. La vuelta se disputará el 18 de abril de 2027, en la jornada 32, con visita al conjunto granota en el Ciutat de València.
Contra el Elche, el primer duelo será también en Vila-real: Villarreal-Elche, el 18 de octubre de 2026, en la jornada 9. El segundo enfrentamiento llegará el 14 de marzo de 2027, en la jornada 28, con desplazamiento al Martínez Valero.
El derbi ante el Valencia CF tendrá su primer capítulo en Mestalla, el 25 de octubre de 2026, en la jornada 10. La vuelta se jugará en La Cerámica el 21 de febrero de 2027, dentro de la jornada 25. Tres rivalidades autonómicas repartidas a lo largo del curso y con varios duelos situados en momentos calientes del calendario.
Real Madrid, Barça, Atlético y una jornada Retro ante el Athletic
Los grandes focos del calendario también quedan definidos. El Villarreal visitará al Real Madrid el 11 de octubre y recibirá al conjunto blanco el 7 de marzo de 2027, en la jornada 27. Ante el FC Barcelona, primero jugará fuera el 22 de noviembre y la vuelta será en La Cerámica el 14 de febrero de 2027, en la jornada 24.
El Atlético, por su parte, aparece muy pronto en el camino amarillo, con la visita al Metropolitano en la segunda jornada. El duelo de vuelta será en La Cerámica el 21 de abril de 2027, en la jornada 33, una de las fechas intersemanales del campeonato.
Una de las citas más singulares será la Jornada Retro. LaLiga volverá a celebrar esta iniciativa en la jornada 31, prevista para el 11 de abril de 2027, y el Villarreal la vivirá en casa ante el Athletic Club. Un partido con atractivo deportivo e histórico, en un tramo decisivo de la temporada.
Final exigente: Osasuna en casa y cierre en Anoeta
El cierre del campeonato también tendrá miga. El Villarreal afrontará las últimas jornadas con una salida al Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC en la jornada 36, recibirá a Osasuna en la jornada 37, el 23 de mayo, y bajará el telón el 30 de mayo de 2027 en San Sebastián, ante la Real Sociedad en Anoeta.
El Submarino, por tanto, ya conoce un calendario que combina un arranque atípico, condicionado por las obras de La Cerámica, con un final de alta exigencia. Tres salidas consecutivas para empezar, derbis repartidos durante todo el curso y una última jornada en uno de los campos más complicados de Primera División. El camino ya está trazado. Ahora, el reto será convertirlo en puntos.
Pincha abajo para ver el calendario completo
El calendario de Primera División de la temporada 2026/27El calendario de Primera División de la temporada 2026/27
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