Seis jugadoras cierran su etapa en el Villarreal Femenino... una de ellas legendaria

El Villarreal Femenino comienza a definir su proyecto para la temporada 2026/27 con la despedida de seis futbolistas que no continuarán defendiendo la camiseta amarilla. Con la llegada del mes de julio y el arranque oficial del nuevo curso, el club ha confirmado el final de la vinculación contractual de Lucía Gómez, Martuka, Marta Estupiñán, Claudia Enseñat, Danna Pesantez y Simona Meijer, seis jugadoras que cierran su etapa como groguetes.

El movimiento forma parte del proceso habitual de reestructuración de plantilla en el inicio de cada temporada, aunque en este caso deja varias despedidas significativas dentro del vestuario amarillo. El Villarreal CF quiso agradecer públicamente a todas ellas, a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, el compromiso, la entrega y la dedicación mostrados durante sus respectivas etapas en el club.

Lucía Gómez, capitana del Villarreal Femenino, deja el fútbol. / Villarreal CF

Una despedida especialmente emotiva

Entre las seis salidas, la más especial es la de Lucía Gómez, que no solo abandona el Villarreal Femenino, sino que también pone punto final a su carrera como futbolista profesional. La defensa valenciana dice adiós al fútbol después de una trayectoria consolidada en la élite, en la que ha defendido los colores del Villarreal CF y del Levante UD.

Su despedida tiene un componente emocional añadido por todo lo que representa una retirada. Lucía Gómez cierra una etapa deportiva marcada por la exigencia, la regularidad y la experiencia acumulada en el fútbol femenino español. En el Villarreal, la futbolista ha formado parte de un grupo que ha competido con ambición y que ha seguido consolidando la presencia del club amarillo en el panorama nacional.

Martuka, jugadora del Villarreal Femenino que deja el club. / Villarreal CF

Seis salidas para abrir una nueva etapa

Junto a Lucía Gómez, también finalizan su vínculo con el Villarreal Femenino Martuka, Marta Estupiñán, Claudia Enseñat, Danna Pesantez y Simona Meijer. Todas ellas emprenderán nuevos caminos profesionales lejos de la entidad grogueta, después de haber formado parte de una plantilla que afrontó los retos competitivos del pasado curso con compromiso y trabajo diario.

El club amarillo afronta ahora una nueva fase en la planificación deportiva. Las salidas confirmadas obligan a mover piezas en la confección del equipo y abren la puerta a futuras incorporaciones para reforzar una plantilla que deberá afrontar la temporada 2026/27 con energías renovadas.

Claudia Enseñat, jugadora del Villarreal Femenino que deja el club. / Villarreal CF

El Villarreal agradece su compromiso

El Villarreal CF quiso despedir a las seis futbolistas con un mensaje de reconocimiento público. La entidad destacó su profesionalidad y dedicación durante su etapa como amarillas y les deseó la mayor de las suertes en sus nuevos proyectos deportivos y personales.

El mensaje del club refleja también la importancia de cuidar las despedidas dentro de un vestuario. Más allá de los resultados y de la evolución deportiva de cada temporada, el Villarreal Femenino pone en valor la aportación de futbolistas que han defendido el escudo y que ahora cierran una etapa para iniciar nuevos retos.

Simona Meijer, jugadora del Villarreal Femenino que deja el club. / Villarreal CF

El proyecto 2026/27 empieza a tomar forma

Con estas seis salidas, el Villarreal Femenino inicia oficialmente la remodelación de su plantilla para el nuevo curso. La temporada 2026/27 arranca con decisiones importantes en los despachos y con la mirada puesta en construir un equipo competitivo, capaz de seguir creciendo y de mantener la identidad del club.

La despedida de Lucía Gómez, Martuka, Marta Estupiñán, Claudia Enseñat, Danna Pesantez y Simona Meijer marca el primer gran capítulo del mercado estival para el Villarreal Femenino. Seis nombres propios que dejan atrás su etapa grogueta con el agradecimiento del club y con el reconocimiento a su paso por la entidad amarilla.

Recordatorio