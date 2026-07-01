El Villarreal B sigue tomando forma, ahora con cinco nuevas bajas: se despiden Isma Sierra, Eto’o, Iván Rodríguez, Sebas Salazar y Adrián Ruiz

El Villarreal B continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27, en la que volverá a competir en el Grupo II de Primera Federación. Coincidiendo con el inicio del nuevo curso futbolístico, el club amarillo ha comunicado la salida de cinco futbolistas del filial: Isma Sierra, Sebas Salazar, Etienne Eto’o, Iván Rodríguez y Adrián Ruiz no continuarán en la disciplina grogueta.

Con estas despedidas, el Mini Submarino abre una nueva etapa dentro de un verano de movimientos en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El club ya trabaja en la configuración de un equipo competitivo, joven y fiel a su modelo formativo, con el objetivo de seguir consolidándose como uno de los filiales de referencia del fútbol español.

Isma Sierra, jugador del Villarreal B que deja el filial amarillo. / Villarreal CF

Cinco futbolistas finalizan su ciclo como groguets

Con el comienzo de la temporada 2026/27, concluye la etapa de Isma Sierra, Etienne Eto’o, Iván Rodríguez, Sebas Salazar y Adrián Ruiz como jugadores del Villarreal B. Todos ellos cierran su ciclo en el club amarillo después de haber formado parte de una estructura especialmente exigente, en la que el filial compite cada año con el doble reto de formar futbolistas y responder en una categoría de máxima dificultad.

El Villarreal CF ha querido agradecer públicamente a los cinco jugadores su profesionalidad, entrega y compromiso durante su etapa como groguets, además de desearles la mayor de las suertes en sus próximas aventuras dentro del mundo del fútbol.

Etienne Eto'o, , jugador del Villarreal B que deja el filial amarillo. / Villarreal CF

Ayman Arguigue, continuidad para el ataque

Pero el Villarreal B no solo ha activado el capítulo de salidas. El filial también ha dado pasos importantes en la confección de su nuevo proyecto. Uno de los movimientos más destacados ha sido la renovación de Ayman Arguigue, delantero que continuará vinculado al club amarillo y que está llamado a tener peso en el frente ofensivo del Mini Submarino.

Su continuidad supone una apuesta por mantener talento ya integrado en la dinámica del club, en una temporada en la que el Villarreal B necesitará combinar juventud, crecimiento y rendimiento inmediato para competir con garantías en Primera Federación.

Ayman Arguigue apunta a ser el recambio de Albert García en la punta del ataque. / Juan Francisco Roca

Jan Encuentra y Valen Gómez refuerzan el nuevo proyecto

Además, el Villarreal B ya ha cerrado las incorporaciones de Jan Encuentra y Valen Gómez, dos fichajes que refuerzan la plantilla amarilla de cara al nuevo curso. Ambos llegan para sumar recursos a un equipo que volverá a medirse a rivales de gran nivel en el Grupo II de Primera Federación.

Estas operaciones reflejan la hoja de ruta del club: renovar piezas importantes, incorporar talento y seguir dando espacio a futbolistas con margen de crecimiento. El filial amarillo afronta así un verano clave para construir una plantilla equilibrada y competitiva.

Valen Gómez, nuevo delantero del Villarreal B. / Villarreal CF

Un filial en plena remodelación

Las cinco salidas anunciadas forman parte del proceso natural de renovación de un filial como el Villarreal B, cuya misión principal sigue siendo servir de puente entre la cantera y el primer equipo. Cada temporada, el Mini Submarino combina bajas, renovaciones, promociones internas y fichajes para mantener un bloque capaz de competir sin renunciar al desarrollo de sus jóvenes futbolistas.

La Primera Federación volverá a exigir máxima regularidad al conjunto amarillo, que se encontrará con equipos históricos, proyectos ambiciosos y otros filiales de clubes profesionales. En ese contexto, el Villarreal B seguirá apostando por su identidad: formar, competir y preparar jugadores para la élite.

Con las salidas de Isma Sierra, Sebas Salazar, Etienne Eto’o, Iván Rodríguez y Adrián Ruiz, y con la renovación de Ayman Arguigue y los fichajes de Jan Encuentra y Valen Gómez, el Villarreal B comienza a perfilar un nuevo ciclo para la temporada 2026/27.

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