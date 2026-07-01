Villarreal, un equipo Mundial: Nicolas Pepe se despide del Mundial 2026 con brillo y decepción

Nicolas Pepe ya ha puesto punto final a su aventura en el Mundial 2026. El futbolista del Villarreal CF quedó eliminado este martes con la selección de Costa de Marfil, que cayó por 1-2 ante Noruega en los dieciseisavos de final. Una despedida amarga para el atacante amarillo, que se marchó del torneo con la frustración de no poder alargar el sueño africano, pero también con la sensación de haber dejado una huella importante en la Copa del Mundo.

El extremo groguet fue uno de los nombres propios de Costa de Marfil durante el campeonato. No solo por su peso en el juego ofensivo, sino especialmente por su actuación en el duelo clave de la fase de grupos ante Curazao, donde firmó un doblete que permitió a los marfileños ganar por 0-2 y asegurar su presencia en las eliminatorias. Aquella noche, Pépé recuperó protagonismo, gol y confianza en el momento más delicado para su selección.

Nicolas Pepe, jugador del Villarreal, con Costa de Marfil en el partido del Mundial 2026 ante Alemania. / Sebastiao Moreira

Un Mundial de peso para Pepe

El jugador del Villarreal comenzó el torneo como titular ante Ecuador, en el estreno de Costa de Marfil, y volvió a tener presencia importante en la estructura ofensiva del combinado africano. Después perdió la titularidad en el duelo ante Alemania, pero su respuesta fue contundente: regresó al once frente a Curazao y decidió el partido con dos tantos que sostuvieron la clasificación marfileña.

En dieciseisavos, Pepe volvió a ser titular ante Noruega, formando parte del ataque junto a Bonny y Yan Diomande. Costa de Marfil compitió, empató en la segunda mitad por medio de Amad Diallo y soñó con llevar el partido al límite, pero el gol final de Haaland acabó con la aventura africana. Para Pepe, el golpe fue doble: eliminación mundialista y final abrupto a un torneo en el que había vuelto a reivindicarse en el gran escaparate internacional.

Los ocho mundialistas del Villarreal 2025/26 que acudirán al Mundial 2026. / Agencias

Primer jugador amarillo eliminado

Su adiós convierte a Nicolas Pépé en el primer futbolista del Villarreal CF eliminado del Mundial 2026. El Submarino mantiene todavía una presencia muy notable en la competición, con varios representantes pendientes de disputar sus respectivos cruces de dieciseisavos.

Todavía faltan por jugar Renato Veiga con Portugal, Pape Gueye con Senegal, Alex Freeman con Estados Unidos, Thomas Partey con Ghana y Logan Costa con Cabo Verde. A ellos se suman los canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, que ya han dado un paso más: Canadá superó a Sudáfrica y ya está clasificada para los octavos de final.

Nicolas Pepe, jugador del Villarreal, con Costa de Marfil en el partido del Mundial 2026 ante Alemania. / Efe

Una despedida con lectura positiva

La eliminación deja a Pépé sin continuidad en el torneo, pero no borra su rendimiento. El atacante groguet se marcha con tres titularidades, dos goles y un papel determinante en la mejor versión de Costa de Marfil. Para el Villarreal, su Mundial ha funcionado también como escaparate: Pépé ha demostrado que sigue teniendo desequilibrio, experiencia y pegada en escenarios de máxima exigencia.

La decepción será inevitable para el futbolista, que aspiraba a seguir haciendo historia con su selección. Pero su paso por el Mundial refuerza su figura y confirma que el Villarreal ha tenido en esta cita una representación de peso. Pépé ya se despide; el resto de groguets todavía buscan alargar el sueño.

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