Pape Gueye protagoniza una de las polémicas del Mundial: ¿por qué el jugador del Villarreal quiere dejar su selección?

Pape Gueye ha abierto un incendio mayúsculo en Senegal después de la cruel eliminación ante Bélgica en los dieciseisavos del Mundial 2026. El centrocampista del Villarreal CF, una de las grandes figuras de los Leones de Teranga, anunció en sus redes sociales que se toma una pausa con la selección mientras continúe el actual cuerpo técnico.

El partido

La decisión llega después de una noche casi inexplicable. Senegal ganaba por 0-2, dominaba a Bélgica, agobiaba a Courtois y tenía al rival contra las cuerdas. Los africanos fueron mejores durante buena parte del encuentro, más intensos, más valientes y mucho más reconocibles. Pero el fútbol volvió a ser despiadado. Lukaku redujo distancias en el 86’, Tielemans empató en el 89’ y el propio centrocampista belga firmó el 3-2 definitivo de penalti en la prórroga.

Detonante

El punto de ruptura llegó antes del derrumbe. Pape Thiaw sustituyó a Pape Gueye en el minuto 66, con Senegal todavía por delante en el marcador. El futbolista del Villarreal reaccionó con gestos evidentes de incredulidad y dejó clara su frustración al abandonar el campo. Después, ya en zona mixta, negó que el cambio respondiera a un problema físico. “Estaba bien físicamente, después es el entrenador quien hace sus elecciones… lo respetamos”, deslizó.

La respuesta real llegó más tarde, en Instagram. “Mientras siga este cuerpo técnico me tomaré una pausa de la selección”, publicó Gueye, elevando el malestar a una crisis abierta. No fue una frase en caliente sobre el césped, sino un mensaje meditado, directo y con una enorme carga política dentro del vestuario senegalés.

Una estrella

El golpe es todavía mayor por el peso de Gueye en Senegal. No se trata de un jugador secundario. El centrocampista del Villarreal fue decisivo en la final de la Copa África ante Marruecos, una final que Senegal ganó sobre el césped con un gol suyo en la prórroga y que después quedó envuelta en una batalla de despachos impulsada por la federación marroquí. Aquel tanto convirtió a Gueye en héroe nacional; ahora, su portazo amenaza con abrir una fractura profunda.

Senegal se marchó del Mundial cuando parecía tener a Bélgica eliminada. Pero el daño va más allá del resultado. La selección africana pierde una oportunidad histórica, queda marcada por una remontada dolorosísima y se expone ahora a un conflicto interno con una de sus estrellas.

El Villarreal observa desde la distancia cómo uno de sus futbolistas más internacionales pasa de símbolo continental a protagonista de una crisis que puede cambiar el futuro inmediato de los Leones de Teranga.

Pape Gueye, el héroe de la Copa de África con Senegal, recibido con honores en el Villarreal. / Villarreal CF

Las tres claves del conflicto