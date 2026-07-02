Un jugador del Villarreal, rival de España en los octavos de final del Mundial 2026

Ha llegado la hora de la verdad en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección española no ha mostrado su mejor versión en la fase de grupos, pero ha logrado recuperar su mejor nivel en las rondas eliminatorias y ha superado a Austria en dieciseisavos de final.

Sin Nico Williams ni Yeremy Pino, lesionados, y con Víctor Muñoz todavía en la recta final de su recuperación, Luis de la Fuente tuvo que tirar de fondo de armario para armar un once competitivo. Y la respuesta fue positiva: España superó a Austria y selló su clasificación para los octavos de final del Mundial 2026, en un partido exigente ante un rival que ya había demostrado en la fase de grupos que no era una selección cómoda.

Austria llegaba a los dieciseisavos con un balance de una victoria, un empate y una derrota, confirmando que era un equipo competitivo, valiente y con capacidad para proponer. A diferencia de otros rivales anteriores, no se encerró atrás y trató de discutirle fases del partido a la selección española, pero la calidad de la Roja terminó imponiéndose en una eliminatoria sin margen de error.

España respondió al desafío con oficio y pegada. El triunfo refuerza la candidatura del equipo de Luis de la Fuente, que sigue adelante en el Mundial pese a las bajas y vuelve a demostrar que tiene recursos suficientes para competir incluso cuando el plan inicial se ve condicionado por las lesiones.

Sara Fernández

Portugal será el rival de España en octavos del Mundial 2026

Después de superar a Austria en dieciseisavos de final, España se enfrentará en octavos a Portugal, vencedor de la eliminatoria entre ante Croacia. El conjunto luso no ha podido acabar en primera posición de su grupo, el K, pero pudo superar al cuadro balcánico en un encuentro con un final polémico y con el primer gol de Cristiano Ronaldo en una fase eliminatoria de un Mundial.

El compromiso entre España y Portugal se disputará este lunes 6 de julio a las 21.00 horas (hora peninsular en España), en el AT&T Stadium de Dallas.

Resultados del Mundial de Fútbol de España.

Un jugador del Villarreal, enemigo de España

Es la Portugal de Cristiano Ronaldo, pero también de Renato Veiga. El central del Villarreal tuvo un incuestionable protagonismo en el encuentro contra Croacia.

Galería | El España-Austria se vive con pasión en la provincia de Castellón /

Renato fue titular en el eje de la zaga, completó los 90 minutos y sostuvo a la selección lusa en un partido de máxima tensión, marcado por la remontada, el VAR y un final caótico.

Su acción más decisiva llegó en la segunda mitad, cuando fue derribado por Nikola Vlašić dentro del área en la jugada que acabó dando origen al penalti del empate. Cristiano Ronaldo lo transformó para el 1-1 y abrió el camino de una remontada que culminó Gonçalo Ramos en el descuento.

Más allá de esa acción, Veiga dejó una actuación seria, física y competitiva, con jerarquía para defender lejos del área y personalidad para asumir responsabilidades en salida de balón. En una noche de supervivencia para Portugal, el central groguet volvió a demostrar que ya no es una alternativa de futuro, sino una pieza de presente para Roberto Martínez.