El Villarreal abre la Champions a los jóvenes: abono a mitad de precio para todos los menores de 26 años

El Villarreal CF ha incluido en su campaña de abonos 2026-27 una medida que refuerza una de sus grandes apuestas de club: acercar el fútbol a los jóvenes. En una temporada especialmente atractiva por el regreso del Submarino a la Champions League, todos los aficionados y aficionadas menores de 26 años, es decir, hasta los 25, tendrán su abono a mitad de precio, independientemente de la zona del Estadio de la Cerámica en la que decidan sacarse el pase.

El dato es especialmente relevante porque no se trata de un descuento limitado a una grada concreta, ni de una promoción reducida a localidades de menor precio. La rebaja se aplica en cualquier zona del campo, lo que convierte la campaña amarilla en una de las más potentes de LaLiga para el público joven. Si ya de por sí los precios del Villarreal figuran entre los más asequibles del fútbol español, la posibilidad de pagar solo el 50% del abono multiplica todavía más el valor de la propuesta.

La afición del Villarreal CF volverá a responder como cada temporada. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Una medida diferencial en LaLiga

La apuesta por la juventud no es un detalle menor dentro de la campaña. En un contexto en el que el precio del fútbol se ha convertido en un debate recurrente, el Villarreal mantiene una política que favorece el relevo generacional en la grada. El club entiende que llenar el Estadio de la Cerámica no solo pasa por conservar a sus abonados históricos, sino también por facilitar que las nuevas generaciones se enganchen al Submarino.

La medida tiene aún más impacto si se tiene en cuenta el contexto deportivo. El Villarreal afronta una temporada con LaLiga, Copa del Rey y Champions League, por lo que el abono ofrece un calendario de primer nivel. Para un menor de 26 años, poder acceder a todos esos partidos a mitad de precio supone una oportunidad difícilmente igualable en la élite del fútbol español.

Cada año se producen colas en la campaña de abonos del Villarreal. / Erik Pradas

Ver al Submarino sigue siendo un chollo

La campaña 2026-27 llega marcada por un ligero aumento general de precios, condicionado por las obras del Estadio de la Cerámica y por la nueva distribución de algunas zonas. Aun así, el fondo del mensaje no cambia: ver al Villarreal sigue siendo un chollo, más todavía para los jóvenes.

El club mantiene dos modalidades de abono: LALIGA y CHAMPIONS. Esta segunda opción permite disfrutar también de los partidos europeos, un aliciente evidente para una afición que volverá a vivir grandes noches continentales en Vila-real. Incluso con el ajuste de precios, el Villarreal continúa presentando tarifas muy competitivas respecto a otros clubes importantes de LaLiga, y el descuento del 50% para menores de 26 años refuerza todavía más esa ventaja.

Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras. / VILLARREAL CF

Obras, reubicaciones y atención al abonado

La campaña también está condicionada por las obras de mejora del estadio, que buscan optimizar accesos, servicios, circulación interior y seguridad. Estas actuaciones afectan a varios colectivos de abonados. Los reubicados, cuyos asientos desaparecen, tendrán prioridad para elegir nueva localidad entre el 20 y el 23 de julio, mediante cita previa y según antigüedad. Los reasignados, cuya zona cambia de denominación y categoría, deberán renovar primero para conservar sus derechos y después podrán cambiar de zona entre el 24 y el 27 de julio.

Además, los abonados de Tribuna Impar Central y Lateral deberán decidir entre aceptar las nuevas condiciones del futuro espacio hospitality, el Club La Cerámica, o escoger una nueva ubicación, con opción preferente en Tribuna Par.

Largas colas durante la pasada campaña en el Estadio de la Cerámica como en la Plaza del Ayuntamiento para los aficionados del Villarreal que consiguieron su pase para el nuevo curso. / ERIK PRADAS

La fidelidad también tiene premio

El Villarreal conserva también el sistema de abonado ORO, destinado a premiar la asistencia. Serán ORO quienes hayan faltado a un máximo de cuatro partidos de LaLiga durante la temporada 2025-26, un colectivo que representa alrededor del 80% de la masa social, unos 19.500 abonados. Para la 2026-27, el requisito será más exigente: solo se podrá faltar a tres encuentros de Liga para mantener esa condición de cara a la campaña 2027-28.

El objetivo es claro: mantener un estadio lleno, activo y conectado con el equipo. Y en esa estrategia, los jóvenes tienen un papel fundamental. Con abonos a mitad de precio hasta los 25 años, el Villarreal no solo protege a su afición presente, sino que también trabaja para garantizar la del futuro.

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