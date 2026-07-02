El Villarreal aumentará la capacidad de La Cerámica, que superará los 22.000 espectadores la próxima temporada

El Estadio de la Cerámica ganará capacidad de cara a la temporada 2026-27. Mediterráneo ha podido saber que el Villarreal CF tiene garantizado que su estadio superará los 22.000 espectadores el próximo curso 2026-27, una cifra que supone un incremento respecto al aforo oficial de las últimas campañas, situado en 21.332 localidades por motivos de seguridad. El club no ha concretado todavía el número exacto de asientos disponibles, pero sí maneja la certeza de que la remodelación permitirá rebasar esa barrera simbólica.

La ampliación llega en un contexto de obras y de adecuación del recinto a los estándares exigidos por los organismos competentes. El Villarreal ha iniciado nuevas actuaciones en el estadio con el objetivo de mejorar accesos, optimizar servicios, favorecer la circulación interior y reforzar la seguridad de los aficionados, una serie de intervenciones solicitadas en el marco de las exigencias de UEFA, RFEF y LaLiga.

Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras. / VILLARREAL CF

Más aforo, pero no más abonados locales

Uno de los aspectos clave de esta ampliación es que el aumento de capacidad no afectará al llamado aforo local. Es decir, el número de abonados del Villarreal se mantendrá en las cifras actuales: alrededor de 19.500 asientos y abonados en total. El club no utilizará este incremento para abrir una nueva ampliación masiva de pases, sino para ajustar el estadio a las necesidades organizativas y de seguridad de las competiciones nacionales y europeas.

La mejora de aforo estará vinculada principalmente a una mayor disponibilidad para aficiones visitantes, tanto en los partidos de LaLiga como, especialmente, en los encuentros de la Champions League. El regreso del Villarreal a la máxima competición continental obliga a adaptar el estadio a un escenario de mayor demanda por parte de los rivales europeos, cuyos desplazamientos suelen ir acompañados de una presencia más numerosa de seguidores.

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En esa línea, las obras también contemplan una adecuación de la grada alta destinada a los aficionados rivales, una zona que permitirá ordenar mejor los flujos de entrada, salida y permanencia en el campo. La prioridad del club es que el incremento de capacidad vaya acompañado de una mejora en la seguridad, la sectorización y la experiencia de todos los espectadores.

Obras ligadas a la campaña de abonos

El aumento del aforo y la redistribución de algunas zonas del estadio tienen una consecuencia directa en la campaña de abonos 2026-27. La entidad amarilla ya ha explicado que las obras obligan a modificar la ubicación de determinados asientos y afectan a varios colectivos de abonados, una circunstancia que se ha tenido en cuenta dentro del calendario de renovación.

El primer grupo es el de los reubicados, abonados cuyos asientos desaparecen con la nueva distribución. Al no poder renovar su localidad habitual, tendrán prioridad para escoger nuevo asiento en la segunda fase de la campaña, entre el 20 y el 23 de julio, mediante cita previa y según la antigüedad del abono. Además, podrán asociar varios pases de una misma zona, ya sean familiares o amigos, para intentar mantener la ubicación conjunta en el estadio.

Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras. / VILLARREAL CF

El segundo colectivo es el de los reasignados, abonados cuya zona cambia de denominación y categoría, lo que implica un aumento de precio superior a la media. En este caso, el club les permite renovar su pase, aunque a un coste más elevado, y posteriormente cambiar de zona entre el 24 y el 27 de julio. Para no perder su asiento, deberán completar primero la renovación en la fase inicial.

La nueva zona Club La Cerámica

El tercer caso afecta a los abonados de Tribuna Impar Central y Lateral, una zona que desaparece como tal para integrarse en el nuevo espacio hospitality del campo, denominado Club La Cerámica. Estos aficionados tendrán dos opciones: aceptar las nuevas condiciones económicas de esa zona premium o no renovar en la primera fase y acudir directamente a taquillas del 24 al 27 de julio para elegir una nueva ubicación.

En este último supuesto, dispondrán de preferencia para escoger asiento en Tribuna Par, una posibilidad exclusiva para este colectivo. Si no hubiera disponibilidad suficiente o no se ajustara a sus preferencias, también podrán elegir en cualquier otra zona del estadio.

Así se encuentra el Estadio de La Cerámica en plenas obras. / VILLARREAL CF

Un estadio más preparado para LaLiga y la Champions

Con estas actuaciones, el Submarino busca que el Estadio de la Cerámica dé un nuevo paso en su adaptación a las exigencias del fútbol actual. El objetivo no es solo sumar asientos, sino hacerlo dentro de una reorganización más amplia que permita mejorar la seguridad, los accesos, los servicios y la gestión de los desplazamientos visitantes.

La cifra final todavía no está cerrada, pero el mensaje sí es claro: la Cerámica superará los 22.000 espectadores en la temporada 2026-27. Un crecimiento moderado, pero significativo, que permitirá al Submarino afrontar con más garantías una campaña marcada por LaLiga, la Champions League y la necesidad de adecuar su casa a los estándares de las grandes noches europeas.

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