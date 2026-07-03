La doble operación en marcha entre Villarreal y Getafe

Las relaciones entre el Villarreal de Fernando Roig y el Getafe de Ángel Torres han estado marcadas durante los últimos años por operaciones de mercado. Son dos clubs con modelos distintos, pero con presidentes de largo recorrido, acostumbrados a negociar sin demasiado ruido y a moverse con claridad cuando aparece una oportunidad. El vínculo se ha visto reflejado en operaciones como la de Enes Ünal, que salió del Submarino para convertirse en una pieza importante en el Coliseum; y vuelve a cobrar protagonismo con el interés azulón por futbolistas como Ramon Terrats o Jean Ives Valou.

Para el Villarreal, Getafe puede ser un destino competitivo para jugadores que necesitan minutos o una salida monitorizada; para el Getafe, el club amarillo representa una fuente de futbolistas con nivel, formación y margen de crecimiento. La relación entre Roig y Torres no responde a una alianza formal, sino a algo muy valioso en el mercado: conocimiento mutuo y capacidad para cerrar acuerdos cuando las piezas encajan.

Terrats

Movimiento en la operación salida del Villarreal CF. Ramon Terrats, que ha regresado al Submarino después de que el Espanyol no ejecutara la opción de compra no obligatoria en la cesión pactada en el verano pasado, está a punto de abandonar la entidad amarilla, esta vez de forma definitiva, para poner rumbo al Getafe.

Terrats ya tuvo un espectacular rendimiento, bajo las órdenes de José Bordalás, durante la segunda vuelta del ejercicio 2024/2025. Fueron 15 partidos y cuatro tantos, un rendimiento que, no obstante, no le bastó para convencer a Marcelino García, de ahí que se buscara un nuevo destino.

Fue al Espanyol, entre otras razones por el fuerte vínculo emocional familiar que le unía a los blanquiazules. Sin embargo, sus prestaciones han sido más bien flojas. Manolo González no le ha dado muchos minutos. Es cierto que ha tomado parte en 29 jornadas (una docena de titularidades), pero apenas si ha superado el millar de minutos, con solamente un gol y dos asistencias.

La idea de Iñigo Pérez era que comenzara a trabajar la semana que viene el Villarreal, pero el futbolista está poniendo mucho de su parte para regresar a la entidad azulona. Además, el catalán está en el último año de contrato, lo cual también es un factor que el club groguet tiene en cuenta.

La opción de compra que descartó el Espanyol ascendía a 3,5 millones de euros. Villarreal y Getafe trabajan en el acuerdo definitivo, que podría oscilar entre los 2,5 y los 3 millones de euros. Hay que recordar que en junio del 2023 el Villarreal acabó desembolsando en torno a 2.500.000 euros al Girona por el barcelonés.

Terrats se lamenta en el choque en el RCDE Stadium. / AGENCIAS

Milla, al Como

Curiosamente, Terrats tomaría el testigo de Luis Milla, centrocampista por el que también se interesó el Villarreal, pero que ha hecho las maletas rumbo a la Serie A: ha fichado por el Como. Según fuentes de la operación, el club de Ángel Torres recibirá seis kilos. Un centro del campo azulón que también ha perdido a Mauro Arambarri, traspasado al River Plate por otros cinco millones de euros.

Valou

También está a punto de concretarse la marcha de Jean Ives Valou al Getafe, aunque en una operación independiente a la de Terrats. Ya que, en el caso del central costamarfileño, sería cedido (en principio, sin opción de compra).

El Getafe ya se dirigió al Villarreal en el pasado mercado de invierno, pero, en el último momento, los madrileños no terminaron de concretar su interés. Ahora, han retomado el interés por un futbolista que no ha debutado todavía con el primer equipo amarillo en competición liguera (sí en la Copa del Rey), aunque dejó huella durante la pretemporada pasada, cuando, debido a las graves lesiones de Willy Kambwala y Logan Costa, disfrutó de muchos minutos a lo largo de todo el verano.

Valou, llegado a la disciplina grogueta en febrero del 2023, pertenece a ese selecto grupo de prometedores jugadores de la Cantera Grogueta que la entidad amarilla quiere monitorizar a fondo debido a sus condiciones.

Debido a la abundancia de centrales las órdenes de Iñigo Pérez, se entiende que una salida al Getafe, donde tendrá minutos seguramente (se ha clasificado para la Conference League), es una muy buena oportunidad para que el central, que en diciembre cumple 21 años, se foguee, después de un curso con 28 apariciones (y tres tantos) con el Villarreal B.

Tiene contrato hasta 2030 y se espera que, la semana que viene, arranque la pretemporada también a las órdenes de Bordalás.

Valou junto a Roig Negueroles tras firmar la renovación. / VILLARREAL CF

Movimientos de poco calado

Hasta la fecha, el mercado de fichajes del Villarreal se está cociendo a fuego lento. Tanto, que solamente se ha confirmado el regreso de los cedidos Carlos Romero, Thiago Fernández e Ilias Akhomach. Mientras, termina de decidir el futuro de otros que ha tenido a préstamo (Dani Requena, Álex Forés, Thiago Ojeda...).