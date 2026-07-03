El Villarreal cierra el último amistoso antes de empezar la temporada... a más de 3.000 kilómetros de casa

El Villarreal CF ya tiene diseñada la hoja de ruta de su pretemporada 2026/2027, la primera con Iñigo Pérez al frente del banquillo amarillo. El Submarino regresará al trabajo la próxima semana, con las habituales pruebas médicas y físicas los días 6, 7 y 8 de julio en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El primer entrenamiento sobre el césped llegará el jueves 9, cuando comenzará oficialmente una preparación marcada por la exigencia europea y por un calendario de amistosos de notable nivel.

Amistosos

El primer compromiso de verano llevará al Villarreal hasta Portugal. Los amarillos se medirán al Benfica el viernes 17 de julio, a las 20.45 horas, en el Estadio Algarve de Faro. Será la primera prueba para un equipo que necesita asimilar cuanto antes las ideas de su nuevo técnico y empezar a construir automatismos antes de una temporada con Liga, Copa y Champions.

La segunda parada llegará en los Países Bajos. El sábado 25 de julio, el Submarino visitará al PSV Eindhoven, a las 18.00 horas, en el Philips Stadion.

Cuatro días después, el Villarreal disputará una doble cita en la Como Cup, torneo que se celebrará en Italia del 28 de julio al 1 de agosto. El conjunto de Iñigo Pérez jugará el miércoles 29 de julio ante el AIUla SC, a las 19.00 horas; y esa misma noche se enfrentará al Como 1907, a las 22.00, ambos encuentros en el Estadio Giuseppe Sinigaglia.

La última

La última prueba confirmada será, además, la más cercana al inicio oficial del curso. El Villarreal se enfrentará al Galatasaray el sábado 8 de agosto en el RAMS Park de Estambul, a las 20.00 horas en horario español. El duelo ante el campeón turco servirá como ensayo general justo antes del arranque liguero, previsto solo una semana después. A más de 3.000 kilómetros de casa.

El estreno en LaLiga EA Sports llegará el fin de semana del 16 de agosto, con visita al Racing Club en El Sardinero. El Villarreal abrirá así el campeonato lejos del Estadio de la Cerámica, en un inicio que pondrá a prueba el grado de madurez del nuevo proyecto.

Antes, cinco amistosos (por ahora), cuatro países y rivales de peso para medir el punto de partida de un Submarino que quiere llegar competitivo desde el primer día.

El resumen

Con este ante el Galatasaray, ya son cinco los encuentros de preparación confirmados para el Submarino y todos ellos se celebrarán en ciudades europeas. Una fase de preparación diversa y contra rivales de prestigio en la que el equipo de Iñigo Pérez disputará amistosos en Portugal, Países Bajos, Italia y Turquía.

Los partidos de pretemporada del Villarreal CF son los siguientes:

Viernes, 17 de julio:

Benfica-Villarreal (20.45 horas en el Estadio Algarve de Faro).

Sábado, 25 de julio:

PSV Endhoven-Villarreal (18.00 horas en el Phillips Stadion de Eindhoven).

Miércoles, 29 de julio (Como Cup):

AIUla SC-Villarreal (19.00 horas en el Estadio Giuseppe Sinigaglia).

Como 1907-Villarreal (22.00 horas en el Estadio Giuseppe Sinigaglia).

Sábado, 8 de agosto: