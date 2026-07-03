Villarreal | Impacto Freeman: "Tiene potencial para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición"

Estados Unidos ya está en octavos de final del Mundial 2026. La anfitriona superó a Bosnia-Herzegovina por 2-0 en Santa Clara, sobrevivió durante más de media hora con un futbolista menos y confirmó que el proyecto de Mauricio Pochettino ha entrado en una fase distinta: la de ganar también cuando el partido se ensucia, se aprieta y exige resistencia. Folarin Balogun abrió el marcador justo antes del descanso, fue expulsado en el 64’ y Malik Tillman cerró la eliminatoria con una falta directa en el 82’.

Pero la noche volvió a dejar un nombre propio con acento groguet: Alex Freeman. El lateral derecho del Villarreal CF no marcó ni asistió, pero firmó otro partido de madurez competitiva impropio de sus 21 años. En una eliminatoria de máxima tensión, acabó con 82 toques, una ocasión, cuatro intervenciones defensivas y cinco duelos ganados, además de aparecer como uno de los grandes focos de salida de balón de Estados Unidos. ESPN le atribuye 59 pases precisos, el mejor registro del equipo norteamericano en el partido.

Un triunfo de oficio

Estados Unidos empezó mandando, con más ritmo, más balón y más presencia en campo rival. Bosnia, ordenada en un 5-3-2, esperó su momento a través del juego directo y las acciones a balón parado, pero el equipo de Pochettino encontró premio al borde del descanso. Balogun, que ya había amenazado antes, cazó una acción dentro del área y puso el 1-0 en el minuto 45.

La eliminatoria cambió de piel en la segunda mitad. La roja directa a Balogun, revisada por el VAR, dejó a Estados Unidos con 10 y obligó a la anfitriona a jugar un partido diferente. Ya no se trataba solo de atacar, sino de resistir, juntar líneas y defender el área. Ahí creció la zaga estadounidense, con Freeman, Tim Ream, Chris Richards y Antonee Robinson sosteniendo un tramo incómodo ante una Bosnia que acumuló más balón, pero no encontró claridad suficiente.

El golpe definitivo llegó en el 82’. Tillman, uno de los jugadores más completos del encuentro, ejecutó una falta directa perfecta para el 2-0. El tanto desató el alivio en Santa Clara y certificó el pase de Estados Unidos, que ahora se enfrentará a Bélgica en octavos.

Freeman confirma el aviso de Pochettino

La actuación de Alex Freeman no se entiende solo por la estadística, sino por el contexto. Pochettino ya había elevado el foco sobre él tras la victoria ante Australia, cuando aseguró que el jugador podía “tiene potencial para convertirse en uno de los mejores del mundo en su posición”. La prensa recogió ese elogio y subrayó que Freeman, utilizado como lateral derecho y casi como tercer central en fase de construcción, está respondiendo con una lectura táctica muy superior a la de un futbolista todavía en plena formación.

Ante Bosnia volvió a verse esa doble condición. Con balón, Freeman fue una vía de seguridad para Estados Unidos. Sin balón, sostuvo duelos, cerró su costado y ayudó a defender el área cuando el equipo quedó condicionado por la expulsión. No necesitó una acción viral para ser importante. Su partido fue más silencioso, más adulto y quizá por eso más valioso.

R.D.M

El lateral que ya mira de frente al Mundial

Freeman llegó al torneo como una de las apuestas de Pochettino y se ha convertido en una realidad. Ya había dejado huella en la fase de grupos con una asistencia ante Paraguay y un gol ante Australia; y frente a Bosnia demostró que también puede ser decisivo desde el equilibrio. En un Mundial que expone a los jóvenes, el lateral del Villarreal está haciendo justo lo contrario: parecer cada día más preparado.

Estados Unidos sigue adelante. Lo hace con una victoria de carácter, con el debate abierto sobre la baja de Balogun para la próxima ronda y con una certeza cada vez más firme: Alex Freeman ya no es solo una promesa del fútbol estadounidense. Es una pieza estructural en una selección que empieza a creer de verdad. Un valor muy al alza del Villarreal.