¿Cómo le afectará al Villarreal el insólito parón liguero de septiembre?

El Villarreal CF ya sabe que la próxima temporada tendrá una trampa añadida en el calendario. La campaña 2026/2027 estrenará el nuevo parón FIFA unificado de septiembre y octubre, una ventana internacional más larga de lo habitual que frenará la competición de clubs durante más de dos semanas y que obligará al equipo de Iñigo Pérez a gestionar un corte competitivo en un momento muy sensible del curso.

La pausa llegará justo después de una cita de máxima carga emocional: el Villarreal-Levante del 20 de septiembre en el Estadio de la Cerámica. A partir de ahí, el Submarino no volverá a disputar un partido de LaLiga EA Sports hasta el 11 de octubre, cuando visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Es decir, el calendario coloca al conjunto amarillo entre un derbi autonómico y una de las salidas más exigentes del campeonato.

Iñigo Pérez. / VILLARREAL CF

Fechas

El nuevo parón internacional estará fijado entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La novedad está en que ya no habrá dos interrupciones separadas, una en septiembre y otra en octubre, sino una sola ventana más amplia en la que las selecciones podrán concentrar hasta cuatro partidos. La medida reduce el número de cortes durante el arranque de la temporada, pero aumenta el tiempo que los clubes estarán sin sus internacionales y complica la vuelta a la competición.

En clave Villarreal, la incidencia será doble. Por un lado, el cuerpo técnico perderá durante más días a los futbolistas convocados con sus selecciones. Por otro, deberá preparar el regreso con muy poco margen antes de visitar al Real Madrid. El riesgo está claro: jugadores con viajes largos, carga acumulada, poco entrenamiento colectivo y una reincorporación exprés antes de uno de los partidos más duros del calendario.

¿Y la Champions?

La situación se agrava por la Champions League. El Submarino afrontará este parón ya dentro de la fase liga de la máxima competición europea. La primera jornada continental se jugará entre el 8 y el 10 de septiembre, antes de la interrupción internacional. Pero el regreso será todavía más exigente: la segunda jornada de Champions está programada para el 13 o 14 de octubre y la tercera para el 20 o 21 del mismo mes.

Eso significa que, tras el parón, el Villarreal encadenará una secuencia de enorme dificultad: Real Madrid-Villarreal el 11 de octubre, partido europeo entre semana, Villarreal-Elche el 18 de octubre, nueva jornada de Champions el 20 o 21 y visita al Valencia el 25 de octubre. Un bloque de cinco partidos en apenas dos semanas que puede marcar el primer gran termómetro de la temporada amarilla.

Lecturas

La pausa puede tener también una lectura positiva. Para un equipo que llegará al parón con siete jornadas de LaLiga EA Sports disputadas y el primer examen europeo ya completado, esos días pueden servir para recuperar lesionados, ajustar automatismos y corregir los primeros problemas detectados por Iñigo Pérez. La clave estará en cuántos jugadores se marchen con sus selecciones y en qué estado regresen.

Este parón, por tanto, no será una simple interrupción del calendario. Para el Villarreal, será una frontera temprana entre el arranque de temporada y el primer tramo realmente decisivo del curso. Llegará después del derbi ante el Levante, devolverá al equipo directamente al Bernabéu y lo meterá de lleno en una semana de Champions.

Un corte insólito, largo y exigente que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla amarilla desde el inicio.