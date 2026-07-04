Pape Gueye y sus 45 millones de cláusula tienen la llave del mercado del Villarreal

Acabada, de forma abrupta y polémica, la participación de Senegal en el Mundial, donde ha sido protagonista dentro y fuera de los terrenos de juego (por sus prestaciones y por su renuncia momentánea a su selección por discrepancias con el cuerpo técnico), Pape Gueye inicia sus vacaciones. Tardará semanas en reincorporarse a la disciplina del Villarreal, aunque habrá que ver si llega a ponerse bajo las órdenes de Iñigo Pérez...

Futbolista y club llevan semanas, sino meses, enviando mensajes de que será la gran venta de este verano. Después de un 2025 marcado por la exuberancia, gracias a los traspasos millonarios de Yeremy Pino, Álex Baena o Thierno Barry, el que ahora atravesamos está caracterizado por la contención, a no ser que se produzca una operación a día de hoy no contemplada o que Gueye ponga fin a su periplo como amarillo.

Perspectivas

La culpa la tienen los 45 millones de su cláusula de rescisión. El verano pasado, el Neom de Arabia Saudí se posicionó, mientras que en enero fue el Galatasaray el que realizó algún movimiento, aunque los turcos estuvieron lejos de las pretensiones del Submarino, que remiten a esa cláusula que, tal y como se mueve el mercado a ciertos niveles, no resulta exagerada.

El Villarreal tiene la sartén por el mango: si lo vende, afrontará un desahogado verano; si no, se asegura contar con un futbolista con un rendimiento contrastado.

Este curso

A sus 27 años viene de un curso donde ha superado los 2.800 minutos en 39 encuentros en todas las competiciones (no fueron más por su presencia en la Copa de África, que Senegal ganó con un gol suyo en la prórroga pero que Marruecos le arrebató en los despachos), con cinco tantos (todos en la competición doméstica).

Ha sido su segunda singladura en el Submarino, con el que se comprometió hasta 2028. Ahora, el nombre de Gueye condiciona completamente la hoja de ruta de la entidad, que entiende que la plantilla está prácticamente encarrilada. La atención se desplaza sobre todo al centro del campo, una zona especialmente sensible a raíz de la marcha tanto de Dani Parejo como de Thomas Partey.

En ese escenario, Gueye adquiere un papel central. El senegalés no solamente es uno de los futbolistas con más mercado del vestuario del Villarreal, sino también una pieza de enorme peso físico y competitivo en la medular amarilla. Su continuidad o salida puede modificar por completo el plan de refuerzos del Submarino.

Si Gueye continúa, la idea del club pasa por completar la zona ancha con dos perfiles: un 6 más posicional y encargado de dar equilibrio; así como un 8, con mayor recorrido, despliegue y llegada.

Uno de esos espacios podría ser para un representante de la Cantera Grogueta, con Alassane Diatta y Carlos Maciá como candidatos; mientras que para el otro no se contempla una gran inversión. El gran desembolso solo se activaría si hubiera que buscar en el mercado un sustituto de garantías para Gueye, hoy por hoy el futbolista que marca el verdadero pulso de la planificación amarilla.

Villarreal FC

Ni Milla, ni Guido

El Villarreal había sondeado, no solo ante la hipotética marcha de Gueye sino también por la de Parejo, dos centrocampistas contrastados en LaLiga EA Sports como Luis Milla y Guido Rodríguez.

El primero ha sido traspasado por el Getafe al Como 1907 por seis millones de euros. El argentino, por su parte, pasa a ser propiedad del Valencia, que ha aceptado las elevadas condiciones económicas de Guido, que se había convertido en un cotizado agente libre.