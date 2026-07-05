¿Cuánto vale el Villarreal? Un prestigioso informe pone 'precio' al club

El Villarreal CF no solo crece sobre el césped. También lo hace en los despachos, en los mercados y en la percepción internacional del fútbol. El Submarino ha protagonizado una de las grandes subidas del informe LaLiga Stock Market 2026, elaborado por Intelligence 2P para 2Playbook, al elevar su valoración hasta los 447,5 millones de euros.

El dato es contundente: el club amarillo se ha revalorizado un 32,1% en apenas un año, una subida muy superior al crecimiento medio de las entidades de LaLiga, que en conjunto aumentan su precio de mercado un 13% hasta superar los 20.902 millones de euros.

El Villarreal, celebrando la clasificación para la Champions 2026/2027, con Fernando Roig. / Gabriel Utiel

Para el aficionado groguet, la lectura es clara: el Villarreal ya no solo compite con los grandes en el campo. También consolida su sitio entre los proyectos más sólidos, atractivos y reconocibles del fútbol español.

Un crecimiento muy por encima de LaLiga

La revalorización del Villarreal resulta especialmente llamativa porque duplica con creces la media del campeonato. Mientras el conjunto de clubs profesionales españoles crece un 13%, el Submarino se dispara un 32,1%.

Ese salto sitúa al club amarillo en una dimensión económica cada vez más potente. Los 447,5 millones de euros de valoración confirman que el Villarreal ha dejado de ser una excepción simpática para convertirse en un modelo consolidado dentro de la élite.

No se trata únicamente de una buena temporada. Es la consecuencia de una trayectoria sostenida: presencia europea, estabilidad institucional, una estructura deportiva reconocible y una marca que cada vez tiene más peso fuera de España.

La Champions, el gran acelerador amarillo

Uno de los grandes motores de este crecimiento es el regreso del Villarreal a la Champions League. La máxima competición europea multiplica la visibilidad del club, refuerza su capacidad de ingresos y eleva su atractivo para patrocinadores, operadores internacionales y mercados audiovisuales.

La Champions no solo aporta prestigio deportivo. También mejora la percepción global de la entidad. Cada partido europeo coloca al Villarreal en un escaparate que muy pocos clubs pueden alcanzar de forma recurrente.

Y ahí el Submarino ya tiene recorrido. El club se ha ganado una reputación propia en Europa gracias a sus noches grandes, su capacidad competitiva y su habilidad para plantar cara a rivales con presupuestos muy superiores.

El Estadio de la Cerámica también suma valor

El otro gran factor del crecimiento amarillo es el Estadio de la Cerámica. La casa del Villarreal se ha convertido en uno de los principales activos estratégicos del club.

El estadio ya no es solo el lugar donde late la afición. También es una infraestructura moderna, reconocible y preparada para generar más ingresos. Su evolución refuerza la imagen de marca del Villarreal y aumenta el valor patrimonial de la entidad.

En un fútbol cada vez más condicionado por la explotación de los recintos, la experiencia del aficionado, la hospitalidad y los ingresos comerciales, disponer de un estadio renovado y diferencial es una ventaja competitiva.

Un club pequeño solo en el mapa

La dimensión del dato se entiende mejor si se mira el origen del Villarreal. Una ciudad de poco más de 50.000 habitantes sostiene uno de los proyectos más valiosos del fútbol español.

Ese contraste es parte de la grandeza del Submarino. Frente a clubs asentados en grandes capitales o áreas metropolitanas, el Villarreal ha construido su crecimiento desde una gestión reconocible, una apuesta deportiva ambiciosa y una identidad muy definida.

El resultado es una anomalía de éxito: un club de una ciudad mediana que compite en la élite, juega la Champions y ya roza los 450 millones de euros de valoración.

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