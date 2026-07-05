El Villarreal se entrena al ritmo de su himno: descubre el curioso motivo

Els nostres colors són el blau i el groc. Lo dice el himno del Villarreal CF y lo recuerda ahora también la nueva ropa de entrenamiento del Submarino.

Para esta temporada, el club amarillo ha apostado, de la mano de Joma, su patrocinador técnico oficial, por una colección que gira alrededor de los dos tonos que mejor identifican al equipo: el amarillo y el azul.

La nueva línea de entrenamiento mantiene una estética reconocible, muy ligada a los colores tradicionales del club, pero con diferentes combinaciones según el uso de cada prenda. La colección distingue entre jugadores de campo, porteros y cuerpo técnico, con diseños propios pero conectados por una misma idea: reforzar la imagen del Villarreal CF desde el día a día de trabajo.

La camiseta de los jugadores

La prenda destinada a los futbolistas de campo luce un tono mayoritariamente amarillo, el color más reconocible del Submarino, acompañado por un azul muy claro que aporta contraste y frescura al diseño.

Es la versión más identificable para el aficionado, porque mantiene el amarillo como protagonista y lo combina con detalles azules, en una línea muy conectada con la imagen histórica del club.

Ropa de entrenar de un jugador del Villarreal para la 2026/2027. / VILLARREAL CF

La camiseta de los porteros

En el caso de los guardametas, la propuesta invierte el protagonismo cromático. La camiseta de portero presenta un azul claro como tono predominante, acompañado por una franja amarilla.

El resultado mantiene la unidad visual de la colección, pero diferencia claramente a los porteros respecto a los jugadores de campo.

Ropa de entrenar de un portero del Villarreal para la 2026/2027. / VILLARREAL CF

La ropa del cuerpo técnico

La camiseta destinada a técnicos apuesta por un tono azul marino como base principal. La prenda se completa con una franja en azul claro, mientras que el escudo y los patrocinadores aparecen en amarillo.

Una combinación más sobria, pensada para el cuerpo técnico, pero igualmente fiel al hilo conductor de la colección: los colores del Villarreal.

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Una colección con identidad grogueta

Más allá del diseño, la apuesta cromática tiene un mensaje claro. El Villarreal ha querido llevar a sus entrenamientos una referencia directa a su identidad, a su escudo y a su himno.

El blau i el groc no solo suenan en el Estadio de la Cerámica: también vestirán al equipo en su trabajo diario.

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