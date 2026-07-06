Abonado del Villarreal, ponte una alarma en el móvil: arrancan las renovaciones presenciales

Si estás despistado, si te has ido de vacaciones, si vives pendiente del Mundial, si estás metido en la piscina del maset o tumbado en la playa mirando el móvil de reojo, este recordatorio va para ti: el Villarreal CF abre este lunes, 6 de julio del 2026, la fase presencial de renovación de abonos para la temporada 2026/2027. Y el aviso no es menor, porque el club recuerda que los abonados que no renueven antes del 18 de julio, pueden perder su localidad.

El recordatorio clave

La campaña de abonos del Villarreal, lanzada bajo el lema Seguim amb tu, entra en una nueva fase. Después de abrir el proceso online el pasado 29 de junio, el club amarillo habilita ahora la renovación presencial para todos aquellos abonados que prefieran tramitar su carnet cara a cara, resolver dudas o acudir directamente a los puntos oficiales.

La renovación presencial estará disponible del 6 al 18 de julio en dos espacios: las taquillas del Estadio de la Cerámica y la tienda oficial de la Plaça Major .

en dos espacios: y . Además, la renovación online seguirá activa hasta las 10.00 horas del 18 de julio a través del Portal del Abonado.

Dónde y cuándo renovar

En las taquillas del Estadio de la Cerámica, la atención presencial se mantendrá del 6 al 18 de julio, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas.

En la tienda de la Plaça Major, el plazo irá del 6 al 18 de julio, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Dos opciones de abono

El Villarreal vuelve a ofrecer dos modalidades. El Abono LaLiga incluye los partidos de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Cerámica, además de los encuentros de la Cantera Grogueta y del Villarreal Femenino en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, manteniendo la condición y antigüedad como abonado.

La segunda opción es el Abono Champions, que añade a todo lo anterior la fase liga de la Champions League y todos los partidos de Copa del Rey que el Submarino dispute como local en el Estadio de la Cerámica.

Una temporada de máxima expectación

La campaña llega en un contexto especialmente ilusionante para la familia grogueta. El Submarino afronta un curso con LaLiga, Copa del Rey y Champions League, competición que volverá a disputar por segunda temporada consecutiva. Por eso, el club insiste en que la renovación dentro del plazo marcado es fundamental para conservar la localidad.

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Descuentos, carnet físico y digital

Entre los puntos destacados, el Villarreal mantiene el descuento del 50% para menores de 26 años, nacidos a partir del 1 de enero de 2001, en todas las zonas del estadio salvo la Zona VIP. También se conserva el descuento de 30 euros para jubilados y pensionistas.

Todos los abonados podrán disponer de carnet físico y/o digital; y el club seguirá ofreciendo la posibilidad de liberar el asiento cuando un abonado no pueda asistir a un partido. Si esa entrada se vende, el aficionado obtendrá un descuento en la renovación de la temporada siguiente.

Las siguientes fechas de la campaña

Tras la fase general de renovaciones, llegará el turno de los abonados afectados por las obras del Estadio de la Cerámica. Los reubicados renovarán del 20 al 23 de julio. Después, del 24 al 27 de julio, será el turno de los reasignados y de los abonados de tribuna impar central y lateral.

Los cambios generales de ubicación se realizarán los días 28 y 29 de julio; mientras que las nuevas altas comenzarán a partir del 3 de agosto, siempre sujetas a la disponibilidad de localidades.

La frase que te debe quedar grabada

Si eres abonado del Villarreal y todavía no has renovado, ponte una alarma: desde este lunes puedes hacerlo de forma presencial, pero el plazo clave termina el 18 de julio.

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