El primer día del Villarreal de Íñigo Pérez: Estas son algunas de las caras que han pasado por las pruebas médicas

El Villarreal CF ha dado comienzo a la temporada 2026/27 este lunes con la primera jornada de las tradicionales pruebas médicas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Durante los tres días previstos irán pasando los distintos jugadores del Submarino que ya hayan dado por finalizadas sus vacaciones.

Primera imagen de Íñigo Pérez con la equipación 'grogueta'

Como era de esperar, el nuevo técnico del Submarino ha estado presente en la primera jornada de la temporada para recibir a sus futbolistas. Cabe recordar que Íñigo Pérez llegó a Vila-real a inicios del pasado mes de junio, apenas una semana después de que finalizara la competición. Por entonces, muchos jugadores ya disfrutaban de sus vacaciones, mientras que los mundialistas se encontraban concentrados con sus respectivas selecciones para preparar el Mundial 2026. Por ello, para algunos futbolistas estos días supondrán el primer contacto con el entrenador pamplonés.

Iñigo Pérez, inicia este lunes la temporada 26/27 como técnico del Villarreal CF / Villarreal CF

Algunos de los jugadores presentes

En la tradicional división de jugadores por jornadas para la realización de las pruebas médicas, este lunes ha sido el turno de algunos de los pesos pesados de la plantilla. En las imágenes facilitadas por el club se ha podido ver al capitán Gerard Moreno junto a Juan Foyth, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles el pasado mes de enero y se espera que pueda estar disponible durante las primeras semanas de competición.

Además, otros jugadores importantes durante la pasada campaña, como Alberto Moleiro, Santiago Mouriño o Sergi Cardona, también han formado parte de la jornada inicial.

Asimismo, se ha podido ver la presencia de los tres porteros con los que cuenta Íñigo Pérez: Arnau Tenas, Luiz Júnior y Diego Conde, que han coincidido durante el día de hoy. Por último, dos jugadores que regresan de cesión, Carlos Romero y Dani Requena, también han estado presentes en esta primera jornada.

Mañana, más

Las jornadas de pruebas médicas continuarán hasta el próximo jueves 9 de julio, día en el que Íñigo Pérez dirigirá su primer entrenamiento con los jugadores que tenga disponibles. Cabe tener en cuenta la ausencia de siete futbolistas que han disputado la Copa del Mundo, así como la de otros dos jugadores que podrían haber formado parte de la pretemporada, Hugo López y Joselillo Gaitán, que se encuentran disputando el Europeo Sub-19.

El técnico groguet contará únicamente con una semana para realizar sus primeras pruebas antes de que el Submarino viaje a Portugal el viernes 17 de julio. Allí disputará, en el Estadio Algarve de Faro, su primer encuentro amistoso de la pretemporada ante un rival de entidad: el Benfica.