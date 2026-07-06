Las siete cosas que debes saber del regreso del Villarreal

El Villarreal CF pone en marcha la (pre)temporada 2026/2027. Lo hace en un contexto peculiar: con los octavos de final del Mundial todavía en marcha, con Iñigo Pérez estrenándose al frente del banquillo groguet y sin incorporaciones propiamente dichas en este inicio de verano. Las caras nuevas, de momento, son más bien caras conocidas: futbolistas que regresan tras cesión, como Carlos Romero, Thiago Fernández o Ilias Akhomach.

El Submarino arranca a medio gas, pendiente todavía del mercado, de los internacionales y de varias decisiones internas. Estas son las siete claves del regreso amarillo.

1. Primero, pruebas médicas; después, césped

El Villarreal abre la pretemporada con tres días de pruebas médicas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Los futbolistas se dividirán en distintos grupos antes de pasar al trabajo de campo.

La primera sesión sobre el césped llegará el jueves 9 de julio, ya bajo las órdenes de Iñigo Pérez, que comenzará entonces a moldear un equipo que volverá a competir en Champions League y que arrancará la LaLiga EA Sports dentro de unas seis semanas.

2. Iñigo Pérez empieza con el grupo incompleto

El nuevo técnico groguet no tendrá, de entrada, a toda la plantilla disponible. El Mundial condiciona el regreso y varios internacionales se incorporarán más adelante, una vez concluyan sus vacaciones.

Por eso, Iñigo Pérez trabajará inicialmente con alrededor de 16 efectivos de la primera plantilla, además de canteranos y futbolistas pendientes de resolver su futuro. El primer tramo de la pretemporada será, por tanto, más de evaluación que de once tipo.

3. El Mundial retrasa el regreso de varios amarillos

El Villarreal ha tenido una presencia notable en el Mundial. La mayoría de sus internacionales ya han quedado liberados de la competición y han iniciado sus vacaciones: Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Pape Gueye, Nicolas Pepe y Logan Costa son algunos de los nombres que todavía deben reincorporarse a la disciplina amarilla.

El alivio para Iñigo Pérez es que varios de ellos podrán volver con cierta antelación respecto al inicio liguero. Distinto es el caso de los que sigan avanzando en el torneo, con especial atención a Renato Veiga y Alex Freeman, todavía con opciones de alargar su aventura mundialista.

4. Una pretemporada con muchos kilómetros

El Villarreal hará de Miralcamp su cuartel general, pero su preparación tendrá un marcado carácter europeo. El primer amistoso llegará pronto: el Benfica-Villarreal, el 17 de julio a las 20.45 horas, en el Estadio Algarve de Faro.

Después llegarán el PSV-Villarreal, el 25 de julio en Países Bajos; el doble compromiso del día 29 en la Como Cup, ante el AIUla SC y el Como 1907, con partidos de 45 minutos; y el cierre, por ahora, ante el Galatasaray, el 8 de agosto en Estambul. Una secuencia exigente y todavía incompleta.

5. Sin fichajes, pero con regresos importantes

El Submarino todavía no ha presentado fichajes como tal. Las novedades llegan por la vía de los cedidos. Carlos Romero vuelve del Espanyol, Thiago Fernández regresa tras su préstamo al Oviedo e Ilias Akhomach retorna después de su etapa en el Rayo Vallecano.

Estos regresos sirven, de momento, para paliar varias salidas relevantes: Rafa Marín vuelve al Nápoles, Alfon González al Sevilla, Alfonso Pedraza ha puesto rumbo a la Lazio y el club ya no cuenta con piezas como Thomas Partey o Dani Parejo.

6. Foyth, la última gran incógnita física

Después de una temporada marcada por lesiones largas, Juan Foyth sigue siendo el gran nombre pendiente en la enfermería. El argentino fue intervenido de la rotura del tendón de Aquiles sufrida el 24 de enero y todavía no está en condiciones de trabajar con normalidad a estas alturas.

La previsión más optimista apunta a que podría llegar al inicio de la competición, pero su evolución marcará los plazos. Para Iñigo Pérez, recuperar a un futbolista de su jerarquía y polivalencia sería una noticia de enorme valor competitivo.

7. Portería, cantera y mercado: muchos frentes abiertos

El Villarreal arranca con tres porteros de primer nivel: Luiz Júnior, Arnau Tenas y Diego Conde. El expediente sigue abierto y el madrileño aparece, sobre el papel, como el principal candidato a salir. Lo que ya no parece una opción es el Deportivo, que ha apostado por Leo Román.

También hay decisiones pendientes con la cantera y los jóvenes. El Getafe trabaja en la cesión de Jean Ives Valou y negocia por Ramon Terrats. Además, el club debe resolver los casos de futbolistas como Dani Requena, Thiago Ojeda, Álex Forés o Dani Budesca. En teoría, Carlos Maciá, Hugo López y Alassane Diatta deben ser tratados ya como jugadores en dinámica de primer equipo.

Por detrás, otro grupo de canteranos hará la pretemporada como premio antes de ponerse, salvo sorpresa, a las órdenes de David Albelda en el filial. En ese escaparate de verano, todos tratarán de aprovechar los huecos que deja un primer equipo todavía incompleto.

El Villarreal echa a andar con bastante preguntas, pero con un objetivo claro: llegar al estreno en El Sardinero con la estructura definida, los mundialistas a pleno rendimiento y una plantilla preparada para afrontar una temporada de máxima exigencia.