Se cumplen 56 años del primer hito histórico del Villarreal CF: ¿Lo recuerdas?
Fue un también un martes 7 de julio de 1970 ante el Bilbao Athletic cuando el Submarino logró su primer ascenso a Segunda División
Santi Vila
Un 7 de julio como hoy, pero de 1970, el Villarreal CF consiguió el primer ascenso a Segunda División de su historia. Se cumplen, por tanto, 56 años de un hito que marcó un antes y un después para la entidad amarilla, entonces presidida por Pascual Font de Mora, al alcanzar por primera vez la categoría de plata del fútbol español.
Décadas más tarde, ya con Fernando Roig al frente del club, llegarían los mayores éxitos de la historia del Villarreal. Entre ellos destacan el primer ascenso a Primera División, logrado el 24 de mayo de 1998 frente al Compostela, y la conquista del primer gran título de la entidad, la Europa League, tras imponerse al Manchester United el 26 de mayo de 2021 en Gdansk (Polonia).
Aquel histórico ascenso de 1970 se consiguió en un escenario de excepción: el Santiago Bernabéu. El Villarreal, dirigido por José Soriano, más conocido como Pepe Rey, se había clasificado para la promoción de ascenso después de proclamarse campeón del Grupo V de Tercera División. En la primera eliminatoria cayó frente a la UP Langreo, aunque el sistema de competición le brindó una segunda oportunidad para luchar por el ascenso.
El rival definitivo fue el Bilbao Athletic, filial que militaba entonces en Segunda División. Tras disputarse los dos encuentros de la eliminatoria, ambos equipos habían ganado por 2-1 como locales —el filial rojiblanco en San Mamés y el Villarreal en El Madrigal—, por lo que fue necesario un partido de desempate.
El encuentro decisivo se disputó el 7 de julio de 1970 en el Santiago Bernabéu y terminó con victoria amarilla por 2-1. Los goles del Villarreal llevaron la firma de Luiche y Causanilles, dos futbolistas que años más tarde también ejercerían como entrenadores del club. Aquel triunfo certificó el primer ascenso del Villarreal CF a la Segunda División. La alineación titular estuvo formada por Alapont; Debón, Alcañiz, Marzal; Eusebio, Linares; Martínez, Luiche, Palau, Causanilles y Serrano.
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