El Villarreal anuncia la cesión de Valou al Getafe: Conoce los detalles de la operación

El Villarreal CF ha confirmado este mediodía un secreto a voces respecto a una de las mayores promesas de la entidad. Jean Ives Valou jugará cedido durante la temporada 2026/27 en el Getafe y volverá sí o sí al Submarino una vez finalizada la campaña, ya que la operación no incluye opción de compra. El acuerdo estuvo cerca de producirse durante el pasado mercado invernal, pero finalmente el cuadro azulón dejó de interesarse por el prometedor defensor.

Jean Ives Valou llegó al Submarino Amarillo en 2023 procedente de la academia maliense Étoiles du Mandé y se ha convertido en una de las mayores promesas de la Cantera Grogueta. Después de una gran temporada en el filial amarillo, tanto la entidad como el propio Getafe ven con buenos ojos que el joven defensor de 20 años debute en Primera División. No obstante, aunque todavía no se ha estrenado en liga con el primer equipo, Valou sí logró estrenarse la pasada campaña en el encuentro de Copa del Rey ante la UD Poblense.

Además, el Villarreal amplió el pasado mes de enero su vinculación con el jugador por dos temporadas más, ofreciéndole un contrato de larga duración hasta 2030, una muestra de la confianza depositada en el joven futbolista. Tras una gran temporada en el filial amarillo, en la que ha disputado 28 partidos y ha anotado tres tantos, el central costamarfileño se marcha a un equipo que disputará competición europea, la Conference League, por lo que lo lógico es que pueda disfrutar de oportunidades.

Ramón Terrats, la otra operación posible entre ambos clubes

La de Valou no es la única operación que están cerca de cerrar ambas entidades y es que Ramon Terrats está muy cerca de dejar definitivamente el Villarreal CF para fichar por el Getafe, después de regresar al club amarillo tras una cesión en el Espanyol, que no ejecutó su opción de compra. El centrocampista ya rindió a buen nivel con José Bordalás en el Getafe durante la segunda vuelta de la temporada 2024/2025, con 15 partidos y cuatro goles, pero no convenció a Marcelino García Toral para quedarse en el Villarreal.

Ramón Terrats, jugador del Villarreal, en un partido con el Getafe. / EFE

Su paso por el Espanyol fue discreto, con pocos minutos pese a participar en 29 jornadas, y ahora el jugador está poniendo facilidades para volver al conjunto azulón. Al estar en su último año de contrato, el Villarreal contempla su salida y ambos clubes negocian una operación que podría cerrarse entre 2,5 y 3 millones de euros, una cifra similar a la que el club amarillo pagó al Girona por él en 2023.