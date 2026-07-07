Villarreal CF | La ilusión por la Champions se traduce en colas en La Cerámica en el primer día de renovaciones presencial

La campaña de abonos del Villarreal CF inauguró ayer una nueva fase: las renovaciones presenciales. Una semana después de que comenzaran las renovaciones online, aquellos abonados que no pudieron o prefirieron hacerlo de manera presencial se dieron cita en los aledaños del Estadio de la Cerámica.

Una larga cola para renovar la ilusión un año más y conseguir el abono físico que tantos aficionados coleccionan temporada tras temporada. Desde las 10:00 horas, las taquillas del templo 'groguet' y la tienda oficial de la Plaça Major recibieron a decenas de aficionados, que apostaron por realizar la renovación a la manera tradicional.

Triunfo del menú Champions

El Villarreal CF, como ya hizo la campaña pasada, ofertó dos modalidades a sus aficionados: el menú Liga y el menú Champions. Este último incluye, además de todos los partidos de Liga, la Fase Liga de la máxima competición continental y todos los encuentros de Copa del Rey en el feudo 'groguet'.

Una elección, la del menú Champions, escogida por la mayoría de aficionados que esperaron durante horas para hacerse con el ansiado premio. Una decisión que va en consonancia con la ilusión mostrada por la afición ante la segunda campaña consecutiva del Villarreal en la Champions League.

La cola formada en los aledaños del SkyFi Castalia en pasado lunes 6 de junio / KMY ROS

Los abonados podrán acudir a renovar su pase en las taquillas del Estadio de La Cerámica, con horario de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. También podrán hacerlo en la tienda oficial de la Plaça Major, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Todo ello será posible hasta el 18 de julio a las 10.00 horas, momento en el que se dará por finalizada la fase de renovaciones. A partir de entonces, los abonados que no hayan renovado perderán su asiento, que quedará liberado para la siguiente fase de la campaña.