El Villarreal inicia las obras para ampliar la Ciudad Deportiva: 10.000 m2, cuatro nuevos campos de fútbol y una segunda fase a la vista
El Submarino sigue mejorando sus instalaciones reforzando su apuesta por el fútbol base
El complejo pasará a contar con siete campos de fútbol 11, tres campos de fútbol 8 y los tres nuevos campos de psicomotricidad
El Villarreal CF continúa dando pasos en la mejora de sus instalaciones. El club amarillo ha iniciado las obras de ampliación de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, un proyecto que permitirá sumar 10.000 metros cuadrados al complejo deportivo de Vila-real.
La actuación se llevará a cabo en unos terrenos adquiridos recientemente por la entidad que preside Fernando Roig, situados en la zona comprendida entre el campo 5 de la ciudad deportiva y la nueva Ronda Sudoeste. Con esta inversión, el Villarreal busca ampliar los espacios de trabajo de sus equipos y mejorar las condiciones de entrenamiento tanto para los jugadores profesionales como para los futbolistas de la Cantera Grogueta.
El proyecto contempla la construcción de un nuevo campo de fútbol 11, que también podrá dividirse en dos campos de fútbol 8 según las necesidades del club. Además, se levantarán tres campos de fútbol 5 destinados a la psicomotricidad, pensados especialmente para los niños más pequeños de la cantera, de entre 3 y 5 años. La previsión del Villarreal es que esta primera fase de la ampliación pueda estar finalizada durante el próximo verano. El objetivo es que los nuevos campos y espacios estén listos para el inicio de la temporada 2026-27, de manera que puedan incorporarse al día a día de los diferentes equipos de la entidad.
Ampliación hasta los 130.00 m2
Con esta ampliación, la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza pasará a contar con una superficie total de 130.000 metros cuadrados. El recinto dispondrá de siete campos de fútbol 11, tres campos de fútbol 8 y los tres nuevos campos de psicomotricidad, reforzando así unas instalaciones que ya están consideradas como una referencia dentro del fútbol español. Esta actuación forma parte de un plan de mejora más amplio que el club irá desarrollando de forma progresiva. De hecho, la entidad ya trabaja en una segunda fase que incluirá la redistribución y construcción de nuevos espacios dentro de un complejo en el que conviven diariamente el primer equipo masculino, el equipo femenino y todos los conjuntos de la Cantera Grogueta.
La Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza dispone actualmente de campos de césped natural y artificial, una zona multiusos, dos edificios principales y una residencia destinada a los jóvenes futbolistas que llegan a Vila-real desde diferentes puntos para formarse en el club. Uno de esos edificios funciona como residencia y centro de trabajo para el primer equipo y las categorías inferiores. El otro alberga las oficinas del Villarreal CF, con los departamentos administrativos, despachos de la directiva, áreas de marketing, comunicación, protocolo, secretaría técnica, cafetería e incluso la agencia de viajes del club.
Con el inicio de estas obras, el Villarreal refuerza su apuesta por unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades de todos sus equipos, desde la base hasta la élite.
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