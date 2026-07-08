Ir a un campus del Villarreal ya es posible en hasta una decena de sitios en España
El club amarillo celebra, este mes de julio, este tipo de actividades en sedes repartidas por la Comunitat Valenciana, País Vasco, Navarra, Canarias, Catalunya y Baleares
El Villarreal CF sigue ampliando fronteras con su modelo formativo. El club amarillo celebra este mes de julio una nueva edición de sus campus oficiales de verano, que este año alcanzan una cifra récord de más de 800 jóvenes participantes y llegan a diez puntos distintos de España.
La propuesta del Submarino Amarillo aterriza estas vacaciones en Benicàssim, Vila-real, Xabi, Zalla, Cadreita, Agaete, la Garrotxa, Gardeny, Santanyí y Portmany, con participantes procedentes de la Comunitat Valenciana, País Vasco, Navarra, Canarias, Catalunya y Baleares.
Una red cada vez más amplia
Los campus, que comenzaron la pasada semana, se desarrollarán durante todo el mes de julio tanto en la provincia de Castellón como en diferentes puntos del territorio nacional. El objetivo es acercar la metodología del Villarreal CF a niños y niñas de toda España, sin necesidad de que tengan que desplazarse hasta la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.
La iniciativa forma parte de la estrategia de expansión del club, que en los últimos años ha reforzado su presencia fuera de la provincia y también su proyección internacional a través de programas formativos, acuerdos con clubes y actividades vinculadas a su modelo de cantera.
Más de 800 participantes
El Villarreal CF firma este verano una cifra récord en sus campus oficiales, con jóvenes talentos repartidos en 10 sedes de toda España.
Formación, detección de talento y valores
Los campus del Villarreal CF combinan formación, diversión y aprendizaje deportivo bajo la metodología del Submarino. La finalidad principal es formar jugadores, detectar talento y transmitir los valores del club, con una experiencia ligada a una entidad consolidada en Primera División y con presencia habitual en competiciones europeas.
Además, los campus nacionales se desarrollan en colaboración con otros clubes, que se convierten en sede oficial del Villarreal CF. Esta relación permite también impulsar formaciones para jugadores y técnicos, tanto mediante sesiones telemáticas como presenciales, además de abrir la puerta a la participación en torneos oficiales organizados por el club amarillo.
El Submarino también mira fuera
Aunque la actividad de este mes de julio se reparte por diferentes autonomías españolas, el crecimiento de los campus se enmarca en una línea más amplia de expansión del Villarreal CF. El club lleva años trabajando para que su metodología tenga impacto más allá de Castellón y también en el ámbito internacional, con una red formativa que refuerza su marca y su modelo de cantera.
Esta dimensión permite, además, fomentar la multiculturalidad entre los participantes y consolidar al Villarreal CF como un referente formativo para jóvenes futbolistas. Niños y niñas de diferentes territorios pueden vivir una experiencia profesional, cercana y vinculada directamente a la identidad del Submarino.
Diez sedes oficiales
Benicàssim, Vila-real, Xabia, Zalla, Cadreita, Agaete, la Garrotxa, Gardeny, Santanyí y Portmany acogen este verano los campus del club amarillo.
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