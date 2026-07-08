Haissem Hassan abre una vía de oro para el Villarreal tras su impacto en el Argentina-Egipto

El Villarreal CF puede tener una vía suculenta de ingreso este verano con Haissem Hassan. El extremo del Real Oviedo vuelve a estar en el escaparate después de su destacada actuación con Egipto ante Argentina, un partido de máxima exposición internacional que ha reactivado su nombre en el mercado.

La clave para el club amarillo está en la operación que cerró en su día con el Oviedo. El Villarreal se reservó un 40% de una futura venta, una fórmula que ahora puede convertirse en una importante fuente de ingresos si el conjunto asturiano acaba traspasando al futbolista.

El Oviedo ya rechazó ofertas

El Real Oviedo ya recibió tiempo atrás propuestas cercanas a los seis millones de euros por Hassan, pero decidió no vender. La apuesta del club asturiano pasaba por esperar una revalorización mayor del jugador y confiar en que el mercado pudiera acercarse a su cláusula de rescisión, situada en 12 millones de euros.

Ahora, ese escenario empieza a parecer más realista. La evolución del extremo y su escaparate internacional han aumentado el interés alrededor de un futbolista que mantiene una relación económica muy relevante con el Villarreal CF.

El dato clave

El Villarreal CF se guardó el 40% de una futura venta de Haissem Hassan al Real Oviedo.

Brillo ante Argentina

Hassan fue uno de los futbolistas más activos de Egipto en el duelo ante Argentina. Su velocidad, su conducción y su capacidad para romper líneas generaron problemas constantes a la defensa albiceleste.

El exjugador del Villarreal también fue protagonista en una de las acciones más comentadas del encuentro: la jugada del gol anulado a Egipto, en la que participó de forma decisiva antes de que la acción acabara invalidada.

Haissem Hassan durante un entrenamiento con el filial del Villarreal. / JUAN FRANCISCO ROCA

Una operación a seguir

Para el Oviedo, una venta cercana a los 12 millones supondría una operación redonda. Para el Villarreal CF, el beneficio sería indirecto, pero muy jugoso. Ese 40% retenido convierte cualquier traspaso importante de Hassan en una oportunidad económica para el Submarino.

El club amarillo dejó salir al extremo sin que llegara a consolidarse en el primer equipo, pero protegió su inversión con un porcentaje elevado de futura venta. Ahora, con Hassan en crecimiento y el mercado atento, el Villarreal observa la situación con especial interés.

Un examarillo en el escaparate

Hassan se ha convertido en uno de esos nombres que el Villarreal sigue desde la distancia. Ya no viste de amarillo, pero su futuro puede tener impacto directo en las cuentas del club. Si el Oviedo logra acercarse a la cláusula, el Submarino podría recibir una cantidad muy importante por un futbolista que sigue dejando huella en La Cerámica.