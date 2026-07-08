El Submarino cierra su cuota mundialista: Así han rendido los futbolistas del Villarreal en la Copa del Mundo

Hasta aquí llegó la representación del Villarreal CF en el Mundial 2026. El Submarino contaba con una cuota mundialista de ocho futbolistas repartidos en siete selecciones diferentes y firmó un sorprendente pleno en la fase de grupos. Sin embargo, de los ocho internacionales que alcanzaron los dieciseisavos de final, solo cuatro lograron avanzar a octavos, ronda en la que el conjunto amarillo se quedó definitivamente sin representación. Pese a ello, la actuación grogueta no ha sido menor.

Los jugadores del Villarreal han aportado hasta cinco goles y tres asistencias a lo largo de la competición y han dejado varias actuaciones reseñables en una cita mundialista con mucho protagonismo amarillo.

Renato Veiga, capitán general

El central groguet justificó los casi 25 millones que invirtió el Villarreal durante el pasado verano para hacerse con sus servicios. En la Copa del Mundo, el defensa portugués demostró su capacidad para defender el área y fue una de las mejores noticias de una selección que, pese a partir con cartel de candidata, no logró encadenar buenas sensaciones en ningún momento del torneo.

Renato Veiga fue el único jugador de campo de Portugal que disputó todos los minutos, 450 concretamente, del combinado luso hasta su eliminación el pasado miércoles ante la selección española en los octavos de final.

Renato Veiga, central del Villarreal, junto a Cristiano Ronaldo en el Portugal-RD Congo. / Agencias

Gueye, estrella y polémica

Una de las sensaciones amarillas del campeonato fue Pape Gueye. El centrocampista firmó una actuación decisiva en la última jornada de la fase de grupos, con un doblete y una asistencia que clasificaron a Senegal para dieciseisavos.

En esa ronda, el combinado africano llegó a dominar 2-0 ante Bélgica, pero acabó derrumbándose. Gueye fue sustituido en el minuto 66 y mostró su frustración al abandonar el campo. Bélgica empató con dos goles finales y resolvió la eliminatoria con un penalti en la prórroga. Tras el partido, el jugador anunció en redes que se tomará una pausa de la selección mientras continúe el actual cuerpo técnico.

Pape Gueye, en el Mundial con Senegal, ya eliminada. / AGENCIAS

Buen papel de los anfitriones

El Submarino contaba con tres futbolistas en las selecciones anfitrionas. Oluwaseyi y Buchanan, titulares con Canadá, cayeron en octavos ante Marruecos tras una primera parte de dominio canadiense, aunque la falta de acierto acabó condenando al combinado norteamericano.

También fue titular Alex Freeman con Estados Unidos en el duelo ante Bélgica, marcado por la polémica en torno a Balogun. Sin embargo, el cuadro belga aprovechó todo ese contexto como impulso y pasó por encima de la selección estadounidense con un contundente 4-1.

Nico Pepe, importante

Costa de Marfil fue una grata sorpresa en la fase de grupos al clasificarse como segunda en un grupo encuadrado con Alemania, Ecuador y Curazao. Ante esta última selección, Pepe firmó un doblete que aseguró el pase a dieciseisavos.

En las eliminatorias, los marfileños se toparon con Noruega en un partido tremendamente igualado, que pudo caer de cualquier lado. Sin embargo, apareció Haaland en la recta final para acabar con las ilusiones del combinado africano.

Nicolas Pepe, jugador del Villarreal, eliminado del Mundial 2026 con Costa de Marfil. / Agencias

Logan Costa, sin debutar

El central del Submarino cerró el Mundial sin debutar con Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo. Costa llegó sin ritmo tras una grave lesión en pretemporada que le mantuvo apartado hasta mayo con el Villarreal, aunque eso no evitó que fuera partícipe del histórico debut mundialista de su país, que obligó a Argentina a vencer el encuentro en la prórroga .

Por último, Thomas Partey, el único jugador que no continuará en el Submarino la próxima campaña, concluyó su participación el pasado 4 de julio sin asumir el liderazgo esperado en el centro del campo de Ghana, lo que le ha valido críticas en su país.