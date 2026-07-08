Tres jugadores del Villarreal, a un partido de ser campeones de Europa
La selección española sub-19 vuelve a llegar a la final continental, tras golear en semifinales a Croacia (3-0)
La selección española se clasificó para la final del campeonato de Europa sub-19, que tendrá lugar el sábado (11 de julio del 2026)) en la localidad galesa de Wrexham a las 20.00 horas, después de una impresionante actuación frente a Croacia.
Salvo alrededor de unos 15 minutos de la segunda parte, el combinado dirigido por Paco Gallardo mantuvo un control absoluto de esta semifinal y demostró, además, una enorme eficacia para vencer por 3-0 en el estadio Central Park de Denbighshire, en Gales.
Por lo tanto, la subcampeona del 2025 tiene la oportunidad de mejorar ese resultado en 2026. Lo hará con triple representación del Villarreal, presente en la convocatoria con el guardameta Pau Polo, el extremo Joselillo Gaitán y el mediapunta/delantero Hugo López.
Asistente en el 3-0
- De los tres groguets, este último fue titular (jugó todo el encuentro). Además, el murciano asistió a Ousmane Diallo en el 3-0, logrado en el minuto 83. Un golazo de Diallo después de un jugadón con asistencia de Hugo López, según la crónica de la RFEF.
- Xavi Espart encarriló el triunfo antes del primer cuarto de hora. El 2-0 no llegó hasta el segundo tiempo y fue obra de Jorge Salinas, en el 54’.
- El rival de España saldrá de la segunda semifinal, que disputarán Ucrania y Alemania.
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