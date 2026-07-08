El Villarreal Femenino ya tiene hoja de ruta para este verano: así es la pretemporada, con amistosos y la Copa de la Reina para terminar

El Villarreal Femenino ya tiene marcada la hoja de ruta del nuevo curso. El equipo dirigido por Jordi Ferriols volverá al trabajo el próximo lunes 20 de julio del 2026, día en el que las futbolistas comenzarán los pertinentes reconocimientos médicos de inicio de pretemporada.

La plantilla grogueta pasará las pruebas médicas entre el lunes 20 y el martes 21 de julio. Después, el conjunto amarillo completará su primer entrenamiento de la temporada 2026/2027 el miércoles 22 de julio, ya sobre el césped y a las órdenes de Ferriols.

Primer entrenamiento

El Villarreal Femenino se ejercitará por primera vez el miércoles 22 de julio, tras dos jornadas de controles médicos.

Seis amistosos antes de competir

El Submarino femenino también tiene ya definido su calendario de preparación. El primer amistoso llegará el 7 de agosto ante el Levante Las Planas. Cinco días después, el Villarreal Femenino se medirá a las sub-20 del Chelsea, en una prueba de perfil internacional para elevar el nivel competitivo de la pretemporada.

El domingo 16 de agosto, el rival será el Alhama. Posteriormente, el equipo de Jordi Ferriols se enfrentará al Espanyol el 21 de agosto. La preparación continuará el 29 de agosto con un triangular ante Elche y Murcia, antes de cerrar la fase de amistosos el 3 de septiembre frente al Levante.

El estreno oficial, en la Copa de la Reina

El primer partido oficial del Villarreal Femenino llegará el 9 de septiembre con la disputa de la Copa de la Reina. Solo unos días después, el equipo amarillo afrontará el inicio de la competición liguera.

El debut en liga está previsto para el 12 o 13 de septiembre ante el Tenerife B, en Canarias. Será el primer gran reto de una temporada en la que el Villarreal Femenino quiere empezar con buenas sensaciones después de una pretemporada exigente.

Inicio oficial

El Villarreal Femenino debutará el 9 de septiembre en la Copa de la Reina y arrancará la liga ante el Tenerife B.

Zuzanna Sadej, Adriana Casanova y Andrea Catalá, del Villarreal Femenino. / VILLARREAL CF

Apuesta firme por la cantera

El regreso al trabajo llegará acompañado de una clara apuesta por el futuro. El Villarreal Femenino ha renovado a Zuzanna Sadej, Adriana Casanova y Andrea Catalá, tres de sus canteranas más prometedoras, que seguirán vinculadas al club y formarán parte de la dinámica del primer equipo durante la temporada 2026/2027.

La decisión refuerza el trabajo del club con su fútbol base femenino y confirma la intención del Submarino de dar continuidad a jugadoras jóvenes con proyección dentro de la estructura amarilla.

Zuzanna Sadej es una delantera polaca nacida en 2010 que llegó al Villarreal CF en etapa infantil. Desde entonces, ha pasado por todas las categorías del club hasta alcanzar la órbita del primer equipo femenino . Además, es internacional con las categorías inferiores de Polonia , un aval que refuerza su condición de una de las futbolistas con mayor margen de crecimiento dentro de la cantera grogueta.

es una delantera polaca nacida en que llegó al Villarreal CF en etapa infantil. Desde entonces, ha pasado por todas las categorías del club hasta alcanzar la órbita del . Además, es , un aval que refuerza su condición de una de las futbolistas con mayor margen de crecimiento dentro de la cantera grogueta. Adriana Casanova , nacida en 2009 y natural de Deltebre (Tarragona) , es una defensa central que llegó al Villarreal CF para incorporarse al Femenino C tras su paso por la cantera del RCD Espanyol . Esta temporada ha alternado el Femenino C y el Femenino B; e incluso debutó con el primer equipo ante el Real Madrid B . También es internacional con las categorías inferiores de la selección española .

, nacida en y natural de , es una defensa central que llegó al Villarreal CF para incorporarse al tras su paso por la cantera del . Esta temporada ha alternado el y el e incluso debutó con el ante el . También es . Andrea Catalá, defensa central nacida en 2010, representa el perfil de futbolista formada íntegramente en el club. Ha desarrollado toda su trayectoria deportiva en el Villarreal CF, pasando por las diferentes categorías hasta llegar a la dinámica del primer equipo. Su renovación simboliza la apuesta del Villarreal Femenino por el talento de casa y por una generación joven llamada a tener peso en el futuro del proyecto amarillo.

Un proyecto con la mirada a largo plazo

Con el calendario de pretemporada ya definido y las renovaciones de Sadej, Casanova y Catalá, el Villarreal Femenino empieza a perfilar el nuevo curso con una doble idea: competir desde el primer día y seguir alimentando el primer equipo con futbolistas formadas en la cantera.

El conjunto de Jordi Ferriols arrancará el 20 de julio una pretemporada intensa, con seis amistosos, estreno copero el 9 de septiembre y debut liguero en Canarias ante el Tenerife B.